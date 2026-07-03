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Fabio SilvaGetty Images
Jonas Rütten

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BVB, noticias y rumores: ¡Al parecer, hay numerosos clubes interesados! ¿Se avecina una salida relámpago de Fabio Silva del Borussia Dortmund?

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Fabio Silva interesa a varios clubes. Salih Özcan tiene una oferta atractiva. Las noticias y rumores sobre el Borussia Dortmund.

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  • Fabio Silva Borussia Dortmund 2026Getty Images

    BVB, Noticias: Fabio Silva es muy codiciado, pero su salida es casi imposible.

    Según el experto en fichajes Rudy Galetti, la Real Sociedad, el Villarreal, el Real Betis, el Espanyol y el Celta siguen a Fabio Silva, de 23 años. Otros clubes también vigilan su situación en el BVB.

    De momento, el BVB no contempla su salida. Silva tuvo un debut complicado: llegó lesionado, se operó los aductores y tardó en debutar, lo que mermó su impacto como goleador. 

    Aun así, mostró buenas actuaciones y entrega, especialmente como revulsivo con Kovac. Destacó como asistente y acabó con diez participaciones en goles en 39 partidos oficiales: un balance mejorable, pero no desastroso.

    En LaLiga, firmó su segunda mejor campaña goleadora. Los diez goles en 25 partidos con Las Palmas en la 2024/25 solo fueron superados por los once que marcó en 32 encuentros con el RSC Anderlecht. Tras su cesión en Las Palmas, el BVB lo fichó al Wolverhampton Wanderers por unos 23 millones de euros.

    Tras solo medio año ya hubo un breve malentendido: Sky y Sport Bild aseguraron que, frustrado por ser suplente de Serhou Guirassy, buscaba salir en invierno. El entonces director deportivo, Sebastian Kehl, lo desmintió de inmediato. «Fabio se quedará», aclaró poco antes de Navidad, y añadió: «No tengo ningún deseo de dejarlo marchar. ¿Por qué íbamos a hacerlo?».

    En Dortmund, Silva tiene contrato hasta 2030. La próxima temporada podría tener más oportunidades desde el inicio, pues la continuidad de Guirassy y de Karim Adeyemi aún no está garantizada. Guirassy lleva tiempo insinuando su marcha en verano y el contrato de Adeyemi, que vence en 2027, no parece que vaya a renovarse. El BVB no quiere dejarlo marchar sin indemnización, así que es probable que Adeyemi se vaya este verano.

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  • Borussia Dortmund v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Noticias: Salih Özcan tiene una oferta interesante.

    La etapa de Salih Özcan en el BVB terminó en julio tras cuatro años complicados. Ahora sin equipo, podría continuar su carrera en Besiktas.

    Según el periodista turco Yagiz Sabuncuoglu, Beşiktaş ya se ha puesto en contacto con el centrocampista de 28 años, que disputó el Mundial, y le ha ofrecido un contrato. 

    Además, se ha mencionado su regreso al 1. FC Köln.

    Formado en las categorías inferiores del «Effzeh», se consolidó como pieza clave tras dos años de cesión en el Holstein Kiel. Después de 128 partidos oficiales, fichó por el BVB en 2022 por cinco millones de euros, aunque nunca se afianzó como titular.

    Cuando dejó de entrar en los planes del Dortmund, fue cedido al VfL Wolfsburgo, sin éxito. La cesión se interrumpió en el invierno de 2025. Tras 96 partidos oficiales, llegó la separación definitiva del BVB.

  • Historial de fichajes del Borussia Dortmund: las ventas más caras del BVB

    JugadoresPosiciónVendido aAñoCantidad del traspaso
    Ousmane DembéléDelanteroFC Barcelona2017148 millones de euros
    Jude BellinghamCentrocampistaReal Madrid2023127 millones de euros
    Jadon SanchoDelanteroManchester United202185 millones de euros
    Christian PulisicDelanteroChelsea FC201964 millones de euros
    Pierre-Emerick AubameyangDelanteroFC Arsenal201863,75 millones de euros
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