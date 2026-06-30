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El BVB se suma a la puja por el «Dybala 2.0».
¿Karim Adeyemi al Arabia Saudí?
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En la Eurocopa, el internacional bosnio Benjamin Tahirovic, nacido en Suecia, brilló como mediocentro. Este centrocampista de 23 años y 1,91 metros destaca por su precisión en el pase, su calma y su visión de juego, cualidades que habrían atraído al Borussia Dortmund.
Según Sky, el BVB ya mostró interés ante el Brøndby antes del Mundial, por mediación del exdirector deportivo Sebastian Kehl. Aunque Kehl ya no decide y su sucesor, Ole Book, tenía otras prioridades, Tahirovic sigue en la lista del club alemán.
El jugador, que entre 2021 y 2023 disputó once partidos con la AS Roma y luego jugó dos temporadas en el Ajax, costaría algo menos de diez millones de euros: una ganga que, aun así, sería récord para el Bröndby.
Marc Casado, formado en el Barça, jugó 27 partidos la temporada pasada (13 como titular). Demasiado poco para el jugador de 22 años, que la temporada anterior tuvo más oportunidades. Aunque su contrato dura hasta 2028, según Marca, Casado ha decidido marcharse este verano. Una buena noticia para el BVB, que ya mostró interés en este centrocampista ofensivo.
Sin embargo, no saldría barato: el Barça pediría hasta 25 millones de euros por el centrocampista, que también puede actuar como lateral derecho. Además, el Dortmund competiría con VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Benfica, Manchester United y clubes saudíes, aunque el jugador no parece dispuesto a irse al desierto.
Cole Campbell, joven promesa del BVB, pasó la segunda vuelta de la temporada pasada cedido en el TSG Hoffenheim, aunque solo disputó cinco partidos. Ahora, el estadounidense de 20 años, que llegó a la cantera del BVB en 2023 desde Islandia, podría ser vendido.
Según Sky, el recién ascendido SV Elversberg quiere ficharlo, aunque también aceptaría una cesión.
Además, el Celtic de Glasgow también sigue al extremo.
Jugadores
Posición
Vendido a
Año
Cantidad del traspaso
Ousmane Dembélé
Delantero
FC Barcelona
2017
148 millones de euros
Jude Bellingham
Centrocampista
Real Madrid
2023
127 millones de euros
Jadon Sancho
Delantero
Manchester United
2021
85 millones de euros
Christian Pulisic
Delantero
Chelsea FC
2019
64 millones de euros
Pierre-Emerick Aubameyang
Delantero
FC Arsenal
2018
63,75 millones de euros