BVB, noticias y rumores: ¡A pesar de que se vislumbra un aumento de sueldo! ¿Dejará una estrella el Borussia Dortmund por unos 40 millones de euros?

Al parecer, el futuro del delantero del Borussia Dortmund Karim Adeyemi sigue siendo totalmente incierto. Según se afirma en el podcast de Sky Sport «Auffe Süd», las negociaciones para renovar el contrato, que expira en 2027, se encuentran actualmente «más en un punto muerto que en un avance».

Según este, el BVB ha presentado una nueva oferta contractual que aumentaría el salario de Adeyemi y le permitiría «ascender a una categoría respetable» en cuanto a ingresos. Sin embargo, los responsables del Dortmund no quieren ceder a todas las exigencias, y lo mismo se aplica, a diferencia de lo que ocurre con Felix Nmecha (que renovó recientemente) y Nico Schlotterbeck (que debe renovar a toda costa), en lo que respecta a la cláusula de rescisión.

El BVB no estaría dispuesto a aceptar el importe de la cláusula de rescisión exigido por el agente de Adeyemi, Jorge Mendes. Entre otras cosas, por eso ambas partes se encuentran actualmente en una situación de negociación en la que no logran ponerse de acuerdo.

Para el Borussia, esto supone una cierta presión a medida que pasa el tiempo. Al fin y al cabo, no quieren en absoluto dejar marchar a Adeyemi sin indemnización en 2027 y, por lo tanto, una venta este verano podría estar sobre la mesa si el internacional alemán no ha renovado para entonces. Sky parte de la base de que una indemnización de unos 40 millones de euros con un año de contrato restante sería realista.

Adeyemi, que llegó al BVB en 2022 procedente del RB Salzburgo por 30 millones de euros, no es titular en el BVB en estos momentos. Maximilian Beier le ha quitado el puesto en la delantera del Dortmund, y últimamente Adeyemi ha salido cada vez más como suplente desde el banquillo. En total, el jugador de 24 años suma esta temporada nueve goles y cinco asistencias en 35 partidos.