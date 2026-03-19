BVB, noticias y rumores: ¡A pesar de que se vislumbra un aumento de sueldo! ¿Dejará una estrella el Borussia Dortmund por unos 40 millones de euros?

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Al parecer, el futuro del delantero del Borussia Dortmund Karim Adeyemi sigue siendo totalmente incierto. Según se afirma en el podcast de Sky Sport «Auffe Süd», las negociaciones para renovar el contrato, que expira en 2027, se encuentran actualmente «más en un punto muerto que en un avance».
Según este, el BVB ha presentado una nueva oferta contractual que aumentaría el salario de Adeyemi y le permitiría «ascender a una categoría respetable» en cuanto a ingresos. Sin embargo, los responsables del Dortmund no quieren ceder a todas las exigencias, y lo mismo se aplica, a diferencia de lo que ocurre con Felix Nmecha (que renovó recientemente) y Nico Schlotterbeck (que debe renovar a toda costa), en lo que respecta a la cláusula de rescisión.
El BVB no estaría dispuesto a aceptar el importe de la cláusula de rescisión exigido por el agente de Adeyemi, Jorge Mendes. Entre otras cosas, por eso ambas partes se encuentran actualmente en una situación de negociación en la que no logran ponerse de acuerdo.
Para el Borussia, esto supone una cierta presión a medida que pasa el tiempo. Al fin y al cabo, no quieren en absoluto dejar marchar a Adeyemi sin indemnización en 2027 y, por lo tanto, una venta este verano podría estar sobre la mesa si el internacional alemán no ha renovado para entonces. Sky parte de la base de que una indemnización de unos 40 millones de euros con un año de contrato restante sería realista.
Adeyemi, que llegó al BVB en 2022 procedente del RB Salzburgo por 30 millones de euros, no es titular en el BVB en estos momentos. Maximilian Beier le ha quitado el puesto en la delantera del Dortmund, y últimamente Adeyemi ha salido cada vez más como suplente desde el banquillo. En total, el jugador de 24 años suma esta temporada nueve goles y cinco asistencias en 35 partidos.
En enero surgieron rumores según los cuales el director deportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, podría suceder en el Hamburgo SV al exdirector deportivo Stefan Kuntz, con quien el club del norte de Alemania se había despedido a principios de año.
Kehl se mantuvo deliberadamente al margen de los rumores, pero tampoco los desmintió. Ahora, en el podcast «HSV, wir müssen reden» del Hamburger Abendblatt, han surgido nuevas especulaciones sobre una posible incorporación de Kehl a los Rothosen.
Según informa el reportero deWAZ Christian Woop en el podcast, un fichaje de Kehl por el HSV «encajaría bien con sus planes de futuro». Al parecer, el técnico de 46 años quiere pasar a primera línea, algo para lo que no tiene perspectivas en el BVB, dado que el puesto de director deportivo lo ocupa Lars Ricken.
Además, Sky informó recientemente de que el Borussia no tiene intención, por el momento, de renovar los contratos de Kehl y Ricken, que expiran en 2027. Y, según el Abendblatt, en Dortmund conocen perfectamente las ambiciones de Kehl de asumir aún más responsabilidades y, por lo tanto, no les sorprendería demasiado que expresara su deseo de marcharse.
Sin embargo, también cabría preguntarse si desde Hamburgo existiría realmente un interés concreto por Kehl. Según se ha podido saber, el actual director deportivo del HSV, Claus Costa, así como el exjefe del Bayern, Hasan Salihamidzic, que en su día jugó en el equipo de Hamburgo (de 1995 a 1998), son candidatos para suceder a Kuntz. El HSV quiere tener todo claro sobre el nuevo nombramiento a más tardar en mayo.
El director general del Borussia Dortmund, Carsten Cramer, ha expresado claramente sus ambiciones para el futuro del BVB.
«Por supuesto, el Borussia Dortmund quiere y debe ganar títulos», subrayó Cramer en una entrevista con el WAZ. Uno de los pilares para ello será el pequeño cambio en la plantilla, que será necesario tras las salidas sin coste de traspaso de jugadores con los salarios más altos, como Julian Brandt, Niklas Süle y Salih Özcan, previstas para el verano.
«Queremos dar el siguiente paso. Para ello hay que hacer algunos ajustes aquí y allá y estar dispuestos a romper con las viejas costumbres», explicó Cramer sobre la orientación del Dortmund.
Para ello, «hay que ser valiente y, a la hora de tomar decisiones, ver las consecuencias como oportunidades y no siempre como preocupaciones», continuó el técnico de 57 años. «Si ante los cambios siempre me planteo únicamente la cuestión de los riesgos, nunca seré valiente».
Fecha
Partido
21 de marzo, 18:30 h
BVB - Hamburgo SV (Bundesliga)
4 de abril, 18:30 h
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15:30 h
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15:30 h
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".