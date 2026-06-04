BVB, noticias y rumores: ¡40 millones de euros! Un gran club europeo quiere a Waldemar Anton, del Borussia Dortmund

Más noticias y rumores sobre el BVB:
- Karim Adeyemi responde a los rumores sobre su salida del BVB
- Para retener a Guirassy, el BVB buscaría fichar al menos a otra estrella.
- ¿Se marcha Julian Brandt a la Serie A tras dejar el BVB?
Más noticias y rumores sobre el BVB:
¿Debe temer el Borussia Dortmund la marcha del defensa central Waldemar Anton? Según el Mirror, el Manchester United quiere fichar al internacional alemán.
El tercer clasificado de la última Premier League baraja pagar 40 millones de euros por el central, tras seguirlo en varias ocasiones. El técnico Michael Carrick, que en enero reemplazó de forma interina a Ruben Amorim y luego firmó un contrato de dos años tras una buena segunda vuelta, busca fichar urgentemente un central este verano, según el Mirror.
El futuro de los centrales Matthijs de Ligt y Lisandro Martínez, ambos lesionados, es incierto. Sky ya informó en marzo del interés inglés, y también se relacionó a Anton con Aston Villa y Atlético de Madrid.
Sin embargo, el Dortmund no parece dispuesto a negociar, pues Anton es titular indiscutible para Niko Kovac. Además, la defensa está mermada: Niklas Süle se retiró y Emre Can sigue de baja por rotura de ligamentos.
El capitán Nico Schlotterbeck, pese a haber renovado, incluyó una cláusula que le permitiría marcharse tras el Mundial a un grande de Europa.
Anton, fichado del Stuttgart en 2024, tiene contrato con el BVB hasta 2028 y está incluido en la lista alemana para el Mundial como alternativa en la zaga. Si Joshua Kimmich no juega, el seleccionador Julian Nagelsmann podría usarlo como lateral derecho en la Copa América de Estados Unidos, México y Canadá.
¿Yan Couto dejará el Borussia Dortmund este verano? El extremo derecho podría fichar por un club italiano.
Según el experto en fichajes Matteo Moretto, el Como, cuarto de la última Serie A y debutante en Champions, ya negocia su traspaso.
Como no se ha consolidado en dos años, el BVB podría dejarlo marchar. Llegó cedido en 2024 y un año después el club activó la obligación de compra por 25 millones.
Como su contrato vence en 2030, el Dortmund pediría al menos 25 millones. Si el Como, recién clasificado a la Champions, quiere al lateral, deberá pagar esa cifra.
A pesar de las lesiones que lo han frenado en tres años y medio, el Borussia Dortmund mantiene la fe en el talento ofensivo de Julien Duranville.
Según Sport Bild, el BVB solo aceptaría vender al jugador de 20 años con una cláusula de recompra, para mantener el control sobre él.
Si no se cumple esa condición, el club planea cederlo de nuevo. En la segunda mitad de la temporada pasada jugó en el FC Basilea, donde tuvo continuidad pero no convenció.
El BVB, que lo fichó en 2023 al RSC Anderlecht por 8,5 millones de euros, tiene contrato con el internacional sub-21 hasta 2028. Aún se desconoce su destino para la próxima temporada, aunque se menciona al Estrasburgo de Francia y al recién ascendido AC Monza de Italia como posibles interesados.
Hasta ahora ha jugado 27 partidos con el primer equipo, con un gol y una asistencia.
Jugador
Posición
Vendido a
Año
Fichaje
Ousmane Dembélé
Delantero
FC Barcelona
2017
148 millones de euros
Jude Bellingham
Centrocampista
Real Madrid
2023
127 millones de euros
Jadon Sancho
Delantero
Manchester United
2022
85 millones de euros
Christian Pulisic
Delantero
Chelsea FC
2018
64 millones de euros
Pierre-Emerick Aubameyang
Delantero
Arsenal
2023
63,75 millones de euros