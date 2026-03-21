Ramy Bensebaini (min. 46, por Reggiani): El argelino, gracias a su experiencia, transmitió mucha más seguridad que su predecesor Reggiani, lanzó varios centros buenos desde el centro del campo y transformó con maestría los dos penaltis. Fue, por tanto, uno de los protagonistas decisivos del cambio de rumbo. Nota: 2.
Serhou Guirassy (en el minuto 46 por Adeyemi): Guirassy entró en juego en la segunda parte y aportó una presencia mucho mayor del Dortmund en el área rival. Tras un buen control del balón, su remate a mitad de la segunda parte salió demasiado alto, pero poco después las cosas mejoraron: en el rechace, el delantero superó a Heuer Fernandes y marcó el empate. En el tiempo de descuento, Guirassy podría haber rematado la faena, pero se topó con Heuer Fernandes. Nota: 2,5.
Fabio Silva (desde el minuto 58 por Svensson): Un disparo desviado del portugués estuvo a punto de entrar en la portería (66’); Silva fue un elemento revitalizador nada más salir al campo. Estuvo a punto de marcar el 3-2 un poco antes, pero Heuer Fernandes detuvo su fulminante disparo. Aunque no marcó, Silva fue un factor importante en la remontada. Nota: 2,5.
Carney Chukwuemeka (min. 58, por Sabitzer): Participó en el 2-2 con su pase al asistente Ryerson y tuvo mucha más influencia en el juego que Sabitzer anteriormente. La entrada de Chukwuemeka también dio sus frutos. Nota: 3.
Julian Brandt (en el 90+6 por Nmecha): Brandt entró en el partido en los últimos instantes. Sin valoración.