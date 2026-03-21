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Oliver Maywurm

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BVB, notas y valoraciones individuales del Borussia Dortmund contra el HSV: los suplentes le dan la vuelta al partido, un jugador decepcionado con la selección alemana desaparece por completo... y una esperanza alemana para el Mundial puede respirar aliviada tras una noche maldita

¡Menudo partido el de Dortmund! El BVB puede celebrar la victoria tras dos tiempos muy diferentes; los suplentes han sido decisivos para dar la vuelta al partido. Calificaciones y valoración individual.

En un partido trepidante de la 27.ª jornada de la Bundesliga, el Borussia Dortmund ha dado un gran paso hacia la clasificación para la Liga de Campeones. Al descanso, nada hacía presagiarlo, ya que el BVB perdía por sorpresa por 0-2 ante el Hamburgo SV. Sin embargo, tras el descanso, el BVB pisó el acelerador y, tras un impresionante esfuerzo, acabó ganando por 3-2.

Ramy Bensebaini transformó dos penaltis y el delantero centro Serhou Guirassy también marcó. El Dortmund cuenta ahora con una cómoda ventaja de once puntos sobre el primer puesto que no da acceso a la Liga de Campeones.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

  • Borussia Dortmund v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, valoraciones del Borussia Dortmund contra el HSV: Gregor Kobel

    El portero realizó una gran parada a mediados de la primera parte ante Königsdörffer, que se plantó solo ante él (24’). En los dos goles encajados, Kobel no tuvo ninguna oportunidad; por lo demás, apenas tuvo trabajo. Nota: 3.

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  • BVB, valoraciones del Borussia Dortmund contra el HSV: Luca Reggiani

    Tras el momento emocionante de la semana pasada, cuando Reggiani celebró con euforia su primer gol en la Bundesliga en la victoria por 2-0 contra el Augsburgo, el joven de 18 años se ha enfrentado hoy a una dura realidad. Con un mal pase que acabó en los pies del Hamburgo, estuvo a punto de provocar el 0-2 antes de tiempo, aunque el HSV no supo aprovecharlo. La cosa cambió en el minuto 38, cuando Reggiani, nervioso y demasiado descuidado en la construcción del juego, perdió el balón y propició así el segundo gol en contra. En el descanso, Kovac sustituyó a esta joya defensiva, en cuyo desarrollo no deben sobrevalorarse actuaciones flojas como esta. Nota: 5.

  • BVB, valoraciones del Borussia Dortmund contra el HSV: Waldemar Anton

    El partido de Anton comenzó con un pase atrás fallido a Kobel que estuvo a punto de suponer un peligro para su propia portería (4’). Por lo demás, el internacional realizó una actuación sólida, se mostró presente en los duelos y, tras su titubeo inicial, también se mostró seguro en el juego de pases. Nota: 3.

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    BVB, valoraciones del Borussia Dortmund contra el HSV: Nico Schlotterbeck

    A Schlotterbeck le faltó hoy esa chispa especial en la construcción del juego, aunque también jugó de forma correcta. Tuvo mala suerte cuando su remate de cabeza tras un córner se estrelló contra el larguero (36’). Nota: 3.

  • BVB, valoraciones del Borussia Dortmund contra el HSV: Julian Ryerson

    Sus saques de esquina siguieron siendo tan peligrosos como siempre, como por ejemplo el remate de cabeza de Schlotterbeck que dio en el larguero (36’). En el juego, Ryerson trabajó incansablemente por la banda derecha, impulsó el juego y lanzó muchos centros. Sobre todo, una actuación muy combativa con algún que otro momento destacado, como su bonito centro a Guirassy, que dio lugar al gol del empate. Nota: 2,5.

  • BVB, valoraciones del Borussia Dortmund contra el HSV: Jobe Bellingham

    Con un bonito pase en profundidad, propició la gran ocasión de Nmecha para recortar distancias poco después de la reanudación. Bellingham ya había sido uno de los jugadores más sólidos del Dortmund en una primera parte floja, recuperó muchos balones y estuvo impecable en el juego de pases. Al igual que todo el equipo, mejoró en la segunda parte, dirigiendo y organizando con solidez el juego en el centro del campo. Su disparo, que acabó en el brazo de Miro Muheim, le valió al BVB el penalti que supuso el 3-2. Nota: 2,5.

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    BVB, valoraciones del Borussia Dortmund contra el HSV: Felix Nmecha

    ¡Una noche marcada por la mala suerte con final feliz! Nmecha, en realidad, hizo un buen partido durante todo el encuentro, recuperó balones en momentos clave, dio muchos pases acertados hacia el tercio ofensivo y, gracias a su dinamismo, no dejó de cubrir grandes espacios. Sin embargo, Nmecha, que tiene buenas posibilidades de ser titular en la selección alemana en el Mundial, querrá olvidar rápidamente los últimos compases de la primera parte: primero, antes del segundo gol en contra, le robaron el balón de forma decisiva a 20 metros de su propia portería, y luego, poco antes del descanso, falló el penalti. Fue notable cómo reaccionó en la segunda parte y siguió jugando bien. Sin embargo, no pudo ver recompensado su esfuerzo, aunque hizo muchas cosas bien en su gran ocasión poco después de la reanudación. No obstante, Heuer Fernandes reaccionó con demasiada solidez. Poco después, tuvo un remate muy bonito desde unos 16 metros que se fue por poco. Nota: 2,5.

  • BVB, valoraciones del Borussia Dortmund contra el HSV: Daniel Svensson

    Antes del 0-1, no se comportó nada bien en el duelo con Mikelbrencis y perdió el balón de forma decisiva. Sus protestas por una falta fueron, con razón, en vano; un momento amargo para el sueco, por lo demás tan fiable. Lo positivo: Svensson siguió jugando sin desanimarse en defensa y se mostró tan sólido como de costumbre durante gran parte del partido. Lo negativo: en el juego ofensivo se le notaba cierta inseguridad, por lo que apenas aportó nada. Pasada casi una hora, Kovac lo sustituyó y dio entrada al delantero Silva en lugar de Svensson. Nota: 5.

  • BVB, valoraciones del Borussia Dortmund contra el HSV: Marcel Sabitzer

    El austriaco desempeñó un papel algo más ofensivo de lo habitual, jugando en una posición a medio camino entre el extremo derecho y el mediapunta. Sabitzer se esforzó en todo momento por abrir espacios con sus movimientos, pero, por lo demás, su actuación fue en general poco eficaz. Prácticamente nunca logró dar impulso al juego y hoy no estuvo tan incisivo como de costumbre en la presión defensiva. Nota: 4,5.

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    BVB, valoraciones del Borussia Dortmund contra el HSV: Maximilian Beier

    Beier, que no fue convocado por Julian Nagelsmann para los próximos partidos internacionales, pareció sentirse motivado por ello y demostró una intensidad increíble. Él mismo se ganó su gran ocasión inicial con una recuperación de balón, pero luego se topó con la magnífica reacción del portero del HSV, Heuer Fernandes. Beier lo intentó todo, fue durante gran parte del partido el jugador más peligroso del BVB y provocó los dos primeros penaltis. Además, dio el pase perfecto para la gran ocasión de Nmecha poco después de la reanudación y, pasada la hora de juego, envió un disparo con efecto que se fue por muy poco. En los últimos compases del partido siguió siendo un incansable motor del equipo. Nota: 2.

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    BVB, valoraciones del Borussia Dortmund contra el HSV: Karim Adeyemi

    Adeyemi formó junto a Beier una especie de dúo híbrido en la delantera y, ante la gran ocasión que tuvo este último, no intervino inteligentemente porque se encontraba en fuera de juego. El problema: esa fue la mejor jugada de Adeyemi. A diferencia de Beier, Adeyemi no pareció motivado por la decepción de no haber sido convocado para la selección alemana y pasó prácticamente desapercibido. No volvió a destacar hasta justo antes del pitido del descanso, cuando provocó un breve altercado con una falta por frustración. Fue sustituido en el descanso. Nota: 5,5.

  • BVB, valoraciones del Borussia Dortmund contra el HSV: los suplentes

    Ramy Bensebaini (min. 46, por Reggiani): El argelino, gracias a su experiencia, transmitió mucha más seguridad que su predecesor Reggiani, lanzó varios centros buenos desde el centro del campo y transformó con maestría los dos penaltis. Fue, por tanto, uno de los protagonistas decisivos del cambio de rumbo. Nota: 2.

    Serhou Guirassy (en el minuto 46 por Adeyemi): Guirassy entró en juego en la segunda parte y aportó una presencia mucho mayor del Dortmund en el área rival. Tras un buen control del balón, su remate a mitad de la segunda parte salió demasiado alto, pero poco después las cosas mejoraron: en el rechace, el delantero superó a Heuer Fernandes y marcó el empate. En el tiempo de descuento, Guirassy podría haber rematado la faena, pero se topó con Heuer Fernandes. Nota: 2,5.

    Fabio Silva (desde el minuto 58 por Svensson): Un disparo desviado del portugués estuvo a punto de entrar en la portería (66’); Silva fue un elemento revitalizador nada más salir al campo. Estuvo a punto de marcar el 3-2 un poco antes, pero Heuer Fernandes detuvo su fulminante disparo. Aunque no marcó, Silva fue un factor importante en la remontada. Nota: 2,5.

    Carney Chukwuemeka (min. 58, por Sabitzer): Participó en el 2-2 con su pase al asistente Ryerson y tuvo mucha más influencia en el juego que Sabitzer anteriormente. La entrada de Chukwuemeka también dio sus frutos. Nota: 3.

    Julian Brandt (en el 90+6 por Nmecha): Brandt entró en el partido en los últimos instantes. Sin valoración.

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