El centrocampista del Real Betis, Giovani Lo Celso, expresó su profundo malestar por las decisiones arbitrales que se vivieron en el partido de su equipo ante el Barcelona, este sábado.

El Barcelona venció al Real Betis por 5-2, en el marco de la novena jornada de LaLiga, en un encuentro que vivió numerosos vaivenes y decisiones arbitrales polémicas.

Lo Celso puso en duda de forma implícita la coherencia en los criterios de aplicación del reglamento tras la anulación de su gol y la tarjeta roja directa mostrada a su compañero Facundo Bernal.