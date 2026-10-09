Una aplastante derrota por siete goles en Buenos Aires dejó al descubierto el grave caos logístico sufrido por la delegación de la selección de Burkina Faso antes del partido. Los problemas con los visados de tránsito y las rutas aéreas enrevesadas obligaron al equipo a soportar un viaje de varios días, llegando apenas unas horas antes del saque inicial y sin varios habituales que juegan en el extranjero.

Ahora el foco de las duras críticas apunta directamente a la dirección del coronel mayor Oumarou Sawadogo al frente de la federación, al considerarse que ha fallado en la gestión de las necesidades fundamentales del equipo.