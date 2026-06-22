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Bukayo Saka vuelve a los entrenamientos completos con la selección inglesa, mientras Thomas Tuchel actualiza el plan de recuperación del extremo del Arsenal para el Mundial
Saka vuelve a entrenar al máximo nivel antes del partido contra Ghana.
El domingo Inglaterra recibió una buena noticia: Saka se reincorporó al entrenamiento grupal en Foxborough, Massachusetts. El extremo del Arsenal había trabajado en solitario el día anterior, mientras el cuerpo técnico controlaba su molestia en el tendón de Aquiles, que le había afectado en los últimos meses de la Premier League.
Aunque solo jugó 18 minutos como suplente en la victoria 4-2 sobre Croacia en Dallas, Saka mostró buena forma en la sesión. Su regreso amplía las opciones de Tuchel para el segundo partido del Grupo L, el martes en el Boston Stadium.
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Tuchel explica la estrategia cautelosa de Inglaterra
Tuchel destacó que Inglaterra mantiene un enfoque prudente con la forma física de Saka en el torneo y subrayó la importancia de gestionar pequeños problemas físicos en un evento de esta magnitud.
«No soy el fisioterapeuta, pero no se ha perdido ni un entrenamiento, así que eso es positivo», declaró Tuchel a ESPN. «Ha jugado muchos partidos en los últimos años. Es clave para el Arsenal y para Inglaterra.
Gestionar las pequeñas molestias es clave para las fases finales; necesitamos que jugadores importantes como él estén listos y den un paso al frente cuando se les necesite».
Inglaterra se centra en el plan a largo plazo
El cuerpo técnico y el equipo médico de Inglaterra priorizan el estado físico de Saka con un estricto programa de gestión de carga, para que esté en óptimas condiciones en las últimas fases de la competición. Ante Croacia, Noni Madueke fue titular en la banda derecha y Saka solo jugó cuando el resultado estaba controlado. Según Tuchel, el jugador de 24 años no estará listo para ser titular en un partido completo hasta el último encuentro de la fase de grupos, contra Panamá el 27 de junio.
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La progresión gradual sigue siendo la prioridad
Inglaterra se medirá primero a Ghana y luego viajará a Nueva Jersey para cerrar el Grupo L. Con tres puntos en la bolsa, el equipo de Tuchel puede dosificar a sus titulares sin riesgos. La prioridad es que Saka siga mejorando. Si todo va bien, estará listo para brillar en las eliminatorias y en una posible profundización en el torneo.