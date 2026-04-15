Arteta fue prudente sobre la recuperación de Saka y destacó que el cuerpo médico vigila su respuesta al aumento de la carga de entrenamientos.

El técnico del Arsenal declaró: «Es algo que llevaba arrastrando un tiempo. Se trataba de un problema en el tendón de Aquiles. Está mejorando, pero esperamos que sea cuestión de días y no de semanas. Sin embargo, tiene que ver cómo responde a ese aumento de la carga cuando la intensidad sea mayor».

Preguntado si presiona a su plantilla a pesar de las molestias físicas, respondió: «Lo intentan. Sabemos lo importante que es tener a todos disponibles en este momento clave de la temporada. Llevamos semanas sin cuatro o cinco titulares, y eso se nota. Necesitamos que vuelvan».