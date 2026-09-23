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Yosua Arya
Traducido por

Bukayo Saka envía un mensaje «insane» al récordman del Arsenal Max Dowman mientras la joya se acerca a una convocatoria con la Inglaterra absoluta

B. Saka
M. Dowman
Arsenal
Inglaterra
Premier League

Bukayo Saka se ha deshecho en elogios hacia Max Dowman, el adolescente récord del Arsenal, y ha descrito la habilidad natural del joven centrocampista como completamente «una locura». El extremo inglés también envió un mensaje claro a la sensación de 16 años, advirtiéndole de que su futuro éxito depende ahora por completo de su propia dedicación y ética de trabajo.

  • Saka, asombrado por la sensación adolescente

    Saka ha expresado su asombro por el rápido ascenso del adolescente del Arsenal Dowman, enviando un poderoso mensaje al joven talento. El prodigio de 16 años ha irrumpido en la escena del norte de Londres, acaparando la atención en toda Europa con una serie de hitos históricos.

    Mikel Arteta está integrando con cuidado a Dowman en la dinámica del primer equipo del Arsenal. El joven talento ha demostrado ser un jugador con un potencial extraordinario, incluida una brillante actuación en la que marcó dos goles en la victoria del Arsenal por 4-2 sobre el Ipswich Town en la Carabao Cup.

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  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Poniendo su futuro en sus propias manos

    A pesar de las enormes expectativas que rodean actualmente al adolescente, Saka le ha dado a su joven compañero de equipo un consejo con los pies en la tierra. El referente del Arsenal cree que la habilidad natural por sí sola no garantizará el éxito a largo plazo en la élite del fútbol.

    En declaraciones a la BBC, Saka destacó el increíble potencial de Dowman, al tiempo que le recordaba la enorme dedicación necesaria para triunfar, y dijo: "Su talento es una locura. Depende de él hasta dónde va a llegar en el fútbol. Eso es lo que yo diría. Pero sí, su talento es una locura".

  • Reescribiendo los libros de historia del Arsenal

    El ascenso de Dowman a la primera plana no ha sido menos que espectacular durante el último año. Inicialmente acaparó titulares en agosto de 2025, al convertirse en el segundo jugador más joven de la historia de la Premier League cuando saltó desde el banquillo con solo 15 años y 235 días.

    Después, el adolescente pulverizó récords europeos en noviembre de ese mismo año, al convertirse oficialmente en el jugador más joven en disputar un partido de la Champions League.

    Su notable campaña de debut alcanzó finalmente su punto álgido en marzo. Al marcar contra el Everton, Dowman se convirtió en el goleador más joven tanto de la historia de la Premier League como de la del Arsenal, con exactamente 16 años y 73 días.

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  • Max Dowman England 2025Getty Images

    Ganar galones con su selección

    Dowman sigue acumulando una valiosa experiencia con el primer equipo esta temporada, mientras Arteta gestiona sus minutos. El adolescente suma ya 15 apariciones con el primer equipo en total, dos de ellas en la presente campaña.

    El futbolista de 16 años se encuentra actualmente concentrado con la selección inglesa sub-19. Sin embargo, dada su rápida progresión y su rendimiento de récord en el club, un ascenso al equipo sub-21 parece completamente inevitable en un futuro muy cercano.

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