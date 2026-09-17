"Hubo un solo momento en el que ya no me sentía dentro del proyecto de la Juventus y, en parte, fue culpa mía; soy como soy, soy una persona sencilla y complicada a la vez y hay que saber llevarme. Nunca hacía pesar mi estatus, pero no quería que nadie se aprovechara de ello porque eso me pone furioso. Fue en 2010-2011, después de mi lesión de espalda. Cambiaron muchas cosas, llegaron Marotta, Paratici, Agnelli. Yo estuve fuera por lesión durante 6 meses, me sentí casi como una carga. Como soy muy intuitivo y percibía ciertas situaciones, sé que le he dado muchísimo a la Juventus y habría podido ir de dueño por cualquier sitio y nunca lo hice, así que me parecía algo incorrecto y me cerré en banda, no era la manera adecuada de tratarme"





"Soy una persona razonable con quien es claro y transparente y mantiene un cierto diálogo sobre la base de una lógica; si eso falta, me vuelvo irrazonable. Hubo un periodo en el que yo tenía que recuperarme de la lesión, pero ya no iba al campo; ellos me llamaban para interesarse, pero no respondía, estuve 3-4 meses en los que dejé a todo el mundo de lado. Recuerdo que fui a hablar con Agnelli, conocí por primera vez a Paratici y Marotta y debo decir que tuvieron una actitud correcta y adecuada. En aquel momento me querían la Roma y el Arsenal, yo lo había pensado. Decía: 'Si aquí piensan que yo puedo convertirme en un problema', ese razonamiento, si lo hacían ellos, también podía hacerlo yo, tenía 32 años, no era tan mayor"