Larga entrevista de Gianluigi Buffon con Ivan Zazzaroni para el pódcast Tutto in piazza: "Cada uno de nosotros atraviesa momentos en los que siente cierta incomodidad al hacer lo que siempre ha hecho de manera natural. Pero los errores sirven para crecer si eres tú quien paga en primera persona y da la cara. Yo he cometido muchísimos, pero siempre me he perdonado".
Buffon: «¿Irme de Italia? Soy uno de los pocos italianos que asume la responsabilidad y se quita de en medio. En la Juventus he sufrido»
GATTUSO, LA ELECCIÓN CORRECTA
«Después de la eliminación contra Bosnia elegí irme y me salió muy bien porque soy uno de los pocos italianos que asume la responsabilidad y se aparta de una puta vez, mientras que muchos otros siempre quieren volver. ¿Gattuso? Yo presioné para tenerlo como seleccionador y lo volvería a hacer ahora mismo, era el hombre adecuado para el momento que estábamos atravesando. No es un penalti fallado lo que cambia mi idea».
Cómo no es candidata al Scudetto
«¿Puedo decir una cosa sobre el Como? Oigo a muchos que, de manera incluso inconsciente y bonachona, lo están postulando como una posible ganadora del Scudetto. Yo creo que si el Como lograra mejorar lo del año pasado y acabar tercero, habrían hecho un milagro. Si acabara cuarto, habrían hecho un grandísimo trabajo; quinto o sexto, habrían hecho un buen trabajo. Sobre todo porque está la Champions. Fàbregas no hizo de bombero, ha jugado al más alto nivel: tener que jugar eventos importantes como la Champions, para jugadores que no están acostumbrados a jugar cada tres días, será duro. Si Fàbregas acaba tercero, es un fenómeno».
UN PESO PARA LA JUVENTUS
"Hubo un solo momento en el que ya no me sentía dentro del proyecto de la Juventus y, en parte, fue culpa mía; soy como soy, soy una persona sencilla y complicada a la vez y hay que saber llevarme. Nunca hacía pesar mi estatus, pero no quería que nadie se aprovechara de ello porque eso me pone furioso. Fue en 2010-2011, después de mi lesión de espalda. Cambiaron muchas cosas, llegaron Marotta, Paratici, Agnelli. Yo estuve fuera por lesión durante 6 meses, me sentí casi como una carga. Como soy muy intuitivo y percibía ciertas situaciones, sé que le he dado muchísimo a la Juventus y habría podido ir de dueño por cualquier sitio y nunca lo hice, así que me parecía algo incorrecto y me cerré en banda, no era la manera adecuada de tratarme"
"Soy una persona razonable con quien es claro y transparente y mantiene un cierto diálogo sobre la base de una lógica; si eso falta, me vuelvo irrazonable. Hubo un periodo en el que yo tenía que recuperarme de la lesión, pero ya no iba al campo; ellos me llamaban para interesarse, pero no respondía, estuve 3-4 meses en los que dejé a todo el mundo de lado. Recuerdo que fui a hablar con Agnelli, conocí por primera vez a Paratici y Marotta y debo decir que tuvieron una actitud correcta y adecuada. En aquel momento me querían la Roma y el Arsenal, yo lo había pensado. Decía: 'Si aquí piensan que yo puedo convertirme en un problema', ese razonamiento, si lo hacían ellos, también podía hacerlo yo, tenía 32 años, no era tan mayor"
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