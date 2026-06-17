La resolución del conflicto del visado implicó una intensa cooperación diplomática. Jeffries agradeció al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, al Departamento de Estado, al Gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por permitir que el veterano guardameta del Chaves portugués no terminara el torneo sin su madre en las gradas. Este avance llegó tras la emotiva entrevista de Vozinha, que se hizo viral.

«Los caboverdianos en Estados Unidos y en toda la diáspora han celebrado la garra de los Blue Sharks, y aficionados de todo el mundo se han sumado», declaró Jeffries en un comunicado. «Esa alegría se empañó cuando Vozinha lloró al explicar que su madre no podía verle jugar en persona por problemas con el visado. Ninguna madre debería perderse la oportunidad de ver a su hijo hacer historia. Al conocer el caso, hablé con el secretario de Estado Marco Rubio y pedí al Departamento de Estado que actuara. Me alegra anunciar que la madre de Vozinha obtendrá un visado a tiempo para el partido del domingo contra Uruguay; se han eximido todas las tasas, según la política oficial. Ya se organizan los detalles del viaje para que madre e hijo se reúnan en Miami. Agradezco al secretario Rubio, a los funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU., al Gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por su colaboración».