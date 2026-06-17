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¡Buenas noticias para Vozinha! La madre del portero de Cabo Verde ya tiene el visado para Estados Unidos, tras perderse la impecable actuación de su hijo de 40 años en el Mundial contra España
Se avecina un reencuentro de ensueño
La histórica primera participación de Cabo Verde en un Mundial recibió un emotivo impulso al concedérsele un visado estadounidense a la madre del portero Vozinha, Ana Candida Evora. Los altos costes y las estrictas normativas impedían a esta limpiadora de 59 años viajar, pero una intervención de alto nivel le permitirá ahora asistir al próximo partido de los «Tiburones Azules».
El líder demócrata de la Cámara de Representantes de EE. UU., Hakeem Jeffries, confirmó el miércoles que ya no hay obstáculos para su viaje. Madre e hijo se reencontrarán en Miami, donde Cabo Verde se medirá a Uruguay este domingo en un partido clave de la fase de grupos. La noticia llega tras un periodo de frustración en el que una fianza de 15 000 dólares (11 200 libras) y otras tasas habían hecho el viaje imposible para la familia.
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Intervención política de alto nivel
La resolución del conflicto del visado implicó una intensa cooperación diplomática. Jeffries agradeció al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, al Departamento de Estado, al Gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por permitir que el veterano guardameta del Chaves portugués no terminara el torneo sin su madre en las gradas. Este avance llegó tras la emotiva entrevista de Vozinha, que se hizo viral.
«Los caboverdianos en Estados Unidos y en toda la diáspora han celebrado la garra de los Blue Sharks, y aficionados de todo el mundo se han sumado», declaró Jeffries en un comunicado. «Esa alegría se empañó cuando Vozinha lloró al explicar que su madre no podía verle jugar en persona por problemas con el visado. Ninguna madre debería perderse la oportunidad de ver a su hijo hacer historia. Al conocer el caso, hablé con el secretario de Estado Marco Rubio y pedí al Departamento de Estado que actuara. Me alegra anunciar que la madre de Vozinha obtendrá un visado a tiempo para el partido del domingo contra Uruguay; se han eximido todas las tasas, según la política oficial. Ya se organizan los detalles del viaje para que madre e hijo se reúnan en Miami. Agradezco al secretario Rubio, a los funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU., al Gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por su colaboración».
El emotivo recorrido de Vozinha en el Mundial
A sus 40 años, Vozinha, uno de los jugadores más veteranos del torneo, firmó una actuación impresionante ante España: siete paradas clave y portería a cero. Después del partido, el portero recordó con emoción su debut profesional a los 25 años y los sacrificios que su familia no pudo ver.
«Lloré porque crecí con mis abuelos y, por desgracia, no estaban aquí; fallecieron hace unos años», explicó tras el partido. «Lo eran todo para mí. También lloré porque mi madre no pudo venir por problemas con el visado. Por el dinero que costó no lo tramitamos a tiempo. Ojalá estuviera aquí, pero igual estoy muy feliz. He trabajado toda mi vida para este momento. Tengo 40 años y debuté como profesional a los 25, en 2012. Pensé en rendirme, pero seguí por este sueño. Esto es para todos. Me nombraron mejor jugador del partido, pero el mérito es de mis compañeros; sin ellos nada habría sido posible. Seguiré trabajando por Cabo Verde y su gente».
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El orgullo de una madre de São Vicente
Aunque no pudo asistir a los partidos iniciales, Évora siguió la evolución de su hijo desde su casa en São Vicente. Tras haber apoyado a Vozinha a lo largo de toda su carrera, expresó un inmenso orgullo por su actuación como mejor jugador del partido contra España, donde, con 40 años y 12 días, se convirtió en el jugador de más edad en debutar en el primer partido de la historia de su selección en un Mundial.
«Dije que ningún balón entraría en su portería, y eso es exactamente lo que pasó», afirmó Évora. «Es un gran portero. Estoy muy orgullosa de ser la madre de Vozinha, y espero que siga atajando todos los balones que le lleguen».