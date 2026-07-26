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Buenas noticias para Liverpool y Arsenal: Bradley Barcola no renovará con el PSG, pero costará 120 millones de euros
El futuro de Barcola queda en el aire tras el fin de las negociaciones sobre su contrato
Barcola ha interrumpido las negociaciones para renovar con el PSG, lo que alimenta las dudas sobre su futuro. Según L'Equipe, el jugador de 23 años no ampliará su contrato, que tiene dos años más de vigencia. El club debe decidir si lo traspasa este verano o arriesgarse a que su valor baje.
Liverpool y Arsenal vigilan la situación para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.
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Liverpool y Arsenal permanecen en alerta.
Según el Daily Mail, el Liverpool lidera la carrera por Barcola. Los Reds lo ven como objetivo prioritario mientras el equipo de Andoni Iraola busca un sustituto para Mohamed Salah.
Los Gunners también lo siguen, pues Mikel Arteta busca más velocidad y amplitud. No obstante, el PSG podría valorarlo en unos 120 millones de euros, un fichaje muy costoso.
Los rivales europeos también siguen a Barcola.
Liverpool y Arsenal no son los únicos clubes interesados en Barcola. También se ha relacionado al Bayern de Múnich y al Chelsea con el internacional francés, aunque se informa que ya rechazó fichar por Stamford Bridge.
La incertidumbre sobre su futuro surge justo cuando el PSG se prepara para perder al extremo. Se dice que los actuales campeones de Europa intensifican su interés por Yan Diomande, del RB Leipzig, mientras buscan sustitutos.
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El PSG se enfrenta a una decisión clave antes de que se cierre el mercado de fichajes
El PSG debe decidir si mantiene su valoración de 120 millones de euros o negocia con Barcola, quien se resiste a renovar. Su situación contractual seguirá siendo uno de los temas más comentados de este mercado de fichajes. Liverpool y Arsenal permanecen atentos, pero cualquier movimiento dependerá de que el PSG flexibilice sus exigencias respecto al internacional francés.
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