Las Lionesses reciben una gran noticia: la estrella ofensiva James, ya recuperada, podrá jugar el partido del viernes. Tras un breve susto el fin de semana, Wiegman confirmó que la delantera del Chelsea se reincorporó al grupo y entrena con normalidad.

Al informar sobre el estado de James y de su compañera Ella Toone, que también regresa, Wiegman declaró a los periodistas: «[James] está bien. Se ha recuperado tras lo ocurrido el fin de semana [en el Mundial de Rugby 7] y ha vuelto a entrenar rápidamente. Eso es positivo. [Toone] ha trabajado mucho para volver. Tenemos grandes centrocampistas y ella aporta algo distinto. Es bueno tener esa opción. Está lista para jugar y ya veremos qué pasa mañana».