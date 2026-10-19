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¡Buenas noticias para Inglaterra! Sarina Wiegman firma una nueva ampliación de su contrato con la selección hasta 2029
Wiegman se compromete a seguir a largo plazo
Wiegman ha renovado su contrato con la selección femenina de Inglaterra hasta 2029. Su anterior contrato debía expirar después del Mundial de 2027, pero la renovación garantiza su continuidad en el cargo más allá de la Eurocopa de 2029.
La decisión supone un gran impulso y un alivio para la Federación Inglesa de Fútbol. Wiegman había eludido recientemente las preguntas sobre sus planes a largo plazo antes de los partidos de repesca de Inglaterra contra Grecia, pero ahora se han despejado todas las dudas.
Los asistentes Janneke Bijl y Arvid Smit, junto con el entrenador de porteros Darren Ward, también han renovado sus contratos hasta 2029. Todo el cuerpo técnico seguirá unido durante el próximo ciclo de grandes torneos.
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«No se me ocurre un trabajo mejor»
Wiegman expresó su alegría por poder continuar esta etapa y destacó su pasión por el cargo y el apoyo constante de la organización. Sigue decidida a llevar a la plantilla a nuevos logros.
«Estoy muy feliz de poder seguir con esta plantilla y no se me ocurre un trabajo mejor en el fútbol», declaró Wiegman. «Me honra la confianza que depositan en mí, que nunca doy por sentada, y quiero que esta gran colaboración continúe».
El director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, elogió la influencia de Wiegman en la estructura de la selección nacional: «Sarina es una entrenadora increíble, con un historial inigualable en los grandes torneos, y estoy muy feliz de seguir trabajando con ella durante el próximo ciclo de la Eurocopa».
Un récord sin igual
Wiegman comenzó a trabajar para la FA en septiembre de 2021, después de haber llevado a Países Bajos al título de la Eurocopa 2017 y a la final del Mundial 2019. Su trayectoria individual le ha valido cinco veces el premio The Best a la mejor entrenadora de la FIFA.
Su etapa al frente de Inglaterra ha dejado títulos destacados y una regularidad sin precedentes. Bajo su dirección, la selección ganó la Eurocopa en 2022 y revalidó el título en 2025 al derrotar a España en la tanda de penaltis de la final. También llevó a Inglaterra a la final del Mundial 2023, en la que cayó por la mínima ante España.
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En busca de una plaza en el Mundial
La prioridad inmediata de Wiegman sigue siendo lograr la clasificación para el próximo Mundial de Brasil. Inglaterra afronta una eliminatoria de repesca crucial contra Ucrania para conseguir su plaza en el torneo.
De cara al futuro, Wiegman también podría dirigir a la selección de Gran Bretaña si esta se clasifica para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su contrato a largo plazo garantiza una estabilidad total para todas las próximas campañas internacionales.
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