Las negociaciones entre el Barça y el Al-Hilal avanzan y refuerzan la esperanza de retener a Cancelo. El club saudí pedía 15 millones, pero ahora, según Mundo Deportivo, estaría dispuesto a bajar el precio tras gestiones de Jorge Mendes.

El defensa, de 32 años, quiere quedarse en el Camp Nou, donde se ha vuelto clave. Fuentes cercanas aseguran que el club saudí ya no se opone a su salida y ha rebajado sus exigencias, lo que facilita un acuerdo más asequible para el lateral.