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Buenas noticias: Lionel Messi está en forma. El seleccionador argentino informa sobre el mejor jugador de la historia a medida que avanza la cuenta atrás para el Mundial 2026
Messi, listo para volver a Islandia
Messi está cerca de recuperar su mejor forma física mientras Argentina afina detalles antes del Mundial 2026. El astro se perdió el amistoso ante Honduras el 6 de junio por una leve lesión muscular.
Sin embargo, el seleccionador Scaloni ha calmado las preocupaciones sobre su disponibilidad para el torneo. El técnico campeón del mundo confirmó que se espera que Messi juegue el amistoso contra Islandia, un paso clave en su recuperación, mientras la vigente campeona busca revalidar su título.
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Gestionar los minutos del mejor de todos los tiempos
Aunque se espera que Messi vuelva a jugar, Scaloni prefiere no sobrecargarlo tan cerca del inicio del torneo.
El cuerpo técnico, que no quiere riesgos para el ocho veces Balón de Oro, prepara un plan específico para su participación ante Islandia.
«Va a jugar contra Islandia», afirmó Scaloni. «No sé aún cuántos minutos; debo hablar con él en el entrenamiento para evitar riesgos, pero, en principio, tendrá minutos».
La influencia intangible de Messi
Más allá de su talento con el balón, Scaloni destacó que Messi es clave para la moral del equipo. Ya sea como titular o liderando desde el vestuario, el jugador de 36 años sigue siendo el alma de la selección argentina.
Al ser preguntado sobre su importancia para este equipo, Scaloni respondió: «Enormemente importante, como siempre. No solo en el vestuario, sino también cuando está en el campo; todo lo que transmite a sus compañeros, el ambiente que crea a su alrededor, es algo increíble». Se espera que este carisma sea una fuerza motriz mientras Argentina busca superar una fase de grupos complicada.
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Ahora el foco está en el debut ante Argelia.
Resueltas las dudas sobre la forma de su capitán, Argentina se enfoca en su debut mundialista el 17 de junio ante la impredecible Argelia.
Los campeones defienden el título y, con un Messi en plena forma, aspiran a llegar lejos. Tras el amistoso contra Islandia, todas las miradas estarán en la alineación ante Argelia para ver si el astro está listo desde el primer minuto.