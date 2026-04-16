«Buenas noches» - Por qué el LAFC parece destinado a ganar la Champions Cup tras vencer al Cruz Azul, y por qué el Inter Miami se equivocó

La publicación en redes lo decía todo. Ahí estaba el LAFC, apiñado en el angosto vestuario de visitantes que le cedió el Cruz Azul. El equipo se había reunido, cabiendo a duras penas en aquel espacio reducido. ¿El pie de foto que acompañaba la imagen?

«Buenas noches»

Y no era para menos: el LAFC había sufrido en México. Llegaba con una ventaja 3-0, pero en la Champions Cup eso nunca basta, menos para un equipo de la MLS fuera de casa. Aun así, el grupo respondió con una actuación valiente y trabajadora. El 1-1 final saboreó a victoria. Hugo Lloris, que detuvo una y otra vez, lo llamó «un momento para disfrutar».









Lo más llamativo fue lo cómodos que parecían. La ida fue una paliza, la vuelta una lucha; el LAFC se dobló pero no se rompió. Es un equipo bien entrenado y oportunista, capaz de ganar en cualquier cancha.

O, más sencillamente, es el equipo que el Inter de Miami desearía ser. Mientras todos miraban a los Herons y su supuesta preparación para dominar la CONCACAF, el LAFC ha avanzado con menos ruido pero más eficacia. Miami apostó fuerte; el LAFC prefirió ajustes finos y pasó de muy bueno a excelente. Quizá sea solo una semifinal, pero hay pruebas suficientes de que el equipo californiano, no el floridano, puede romper la mala racha de la MLS en esta competición.