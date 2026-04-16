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Thomas Hindle

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«Buenas noches» - Por qué el LAFC parece destinado a ganar la Champions Cup tras vencer al Cruz Azul, y por qué el Inter Miami se equivocó

Los Angeles FC
H. Son
CONCACAF Liga de Campeones
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El LAFC está hecho para competir y es el equipo de la MLS con más posibilidades de ganar el título en los últimos años.

La publicación en redes lo decía todo. Ahí estaba el LAFC, apiñado en el angosto vestuario de visitantes que le cedió el Cruz Azul. El equipo se había reunido, cabiendo a duras penas en aquel espacio reducido. ¿El pie de foto que acompañaba la imagen?

«Buenas noches»

Y no era para menos: el LAFC había sufrido en México. Llegaba con una ventaja 3-0, pero en la Champions Cup eso nunca basta, menos para un equipo de la MLS fuera de casa. Aun así, el grupo respondió con una actuación valiente y trabajadora. El 1-1 final saboreó a victoria. Hugo Lloris, que detuvo una y otra vez, lo llamó «un momento para disfrutar».



Lo más llamativo fue lo cómodos que parecían. La ida fue una paliza, la vuelta una lucha; el LAFC se dobló pero no se rompió. Es un equipo bien entrenado y oportunista, capaz de ganar en cualquier cancha.

O, más sencillamente, es el equipo que el Inter de Miami desearía ser. Mientras todos miraban a los Herons y su supuesta preparación para dominar la CONCACAF, el LAFC ha avanzado con menos ruido pero más eficacia. Miami apostó fuerte; el LAFC prefirió ajustes finos y pasó de muy bueno a excelente. Quizá sea solo una semifinal, pero hay pruebas suficientes de que el equipo californiano, no el floridano, puede romper la mala racha de la MLS en esta competición.

  • Los Angeles Football Club v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    Enfrentarse al peso de la historia

    No es exagerado decir que el LAFC choca contra una historia adversa. Por alguna razón, a los equipos de la MLS les cuesta mucho esta competición. Algunos atribuyen la diferencia a la mayor profundidad de plantillas en Liga MX, mientras que otros señalan la falta de versatilidad y táctica de los equipos de la MLS fuera de casa. Sea como sea, se han dilapidado ventajas y solo tres clubes de la MLS han alzado el trofeo. Desde el cambio de formato en 2008, solo los Seattle Sounders, en 2022, han logrado el título.

    No hay fórmula mágica: algunas derrotas son inexplicables. El año pasado los Vancouver Whitecaps llegaban en plena forma y perdieron 5-0 ante Cruz Azul en la final. Se rumoreó que el plantel sufrió gastroenteritis. Jesse Marsch, entonces técnico del equipo, llegó a sugerir que habían sido envenenados; Jesper Sorensen, actual entrenador, lo desmintió. De todas formas, los canadienses viajaron con su propio chef y nutricionista. Quizá simplemente cedieron ante la presión del entorno.

    Sin embargo, el martes en ese mismo campo el LAFC no cayó. Todo apuntaba a una remontada mexicana: el Cruz Azul abrió el marcador en el 18’ con un penalti discutido y luego dominó. Lloris, a sus 39 años, recordó sus mejores tiempos y realizó ocho paradas para llevarse el premio a mejor del partido. El Cruz Azul tuvo el 71 % de la posesión, realizó 32 disparos y 10 fueron a puerta. Sus goles esperados —si se cree en esas cosas— fueron 2,8.

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  • David Martinez, LAFCGetty

    La profundidad de la plantilla

    El LAFC firmó una sólida actuación defensiva y, con un penalti en los últimos minutos, igualó 1-1. Más allá de la determinación, la clave fue que el equipo tenía opciones y jugadores frescos. Son Heung-min, su estrella, jugó de forma distinta.

    Durante la MLS actúa como un ‘10’, asociándose con el ‘9’. Esta vez, Dos Santos lo colocó como un ‘9’ móvil para abrir espacios. Nathan Ordaz, valioso delantero en la MLS, esperó en el banquillo. Cuando LAFC necesitó frescura, el canadiense Jacob Shaffelburg aportó desborde por la banda. Ryan Hollingshead, defensa de garantías, entró para dar solidez al final. En resumen, Dos Santos contó con recambios de nivel, no con estrellas.

    En estas competiciones, hay distintos perfiles capaces de cambiar un partido. El LAFC ya tiene sus estrellas: Son y Bouanga. La verdadera inversión está en los jugadores que aportan algo distinto, un sólido elenco de apoyo. Hollingshead, Shaffelburg y David Martínez son suplentes de primer nivel. Ordaz aporta otra opción desde el banquillo. Incluso Aaron Long, que se recupera de una lesión en el tendón de Aquiles, es una excelente pieza de rotación. Y aún falta el excentrocampista del Oporto Stephen Eustaquio, que pronto volverá de su lesión.

  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Miami se equivoca

    Es lógico: un buen equipo necesita muchos jugadores a los que recurrir para ganar. No es una idea nueva. Sin embargo, tras ganar la MLS Cup, el propietario del Inter Miami, Jorge Mas, prometió que el club lo daría todo para conquistar la Champions Cup al año siguiente. Miami, como el LAFC, tenía dinero y un estadio atractivo.

    Sin embargo, al revisar su cuenta, los Herons no fueron tan astutos. Para ganar la competición necesitaban jugadores que corrieran alrededor de Messi. El argentino es el mejor de la historia, pero a su edad ya no puede correr cada semana. En ataque la solución es sencilla: darle el balón. ¿Y en defensa? Miami necesitaba más trabajo.

    En cambio, ficharon a un delantero. No es culpa de Germán Bertrame que haya costado unos 15 millones de dólares y no encaje. Si buscaban un fichaje clave, hacía falta un centrocampista o un extremo. Incluso podrían haber modificado su estructura salarial, liberado un cupo de jugador franquicia y apostado por talento Sub-22. Necesitaban defensa; optaron por ataque.

  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Un club desastre

    Si era tan obvio, ¿por qué no lo hizo Miami? Hay varios factores en juego. El principal es el efecto Messi: el argentino maneja los hilos en South Beach, consigue los fichajes que desea y no es casualidad que Berterame sea mexicano-argentino. Por muy habilidoso que sea Messi como futbolista, no es director deportivo. Irónicamente, su exdirector deportivo, ahora entrenador tras la marcha de Mascherano, también tiene vínculos con él.

    En conjunto, el club parece desorganizado: no tiene una estrategia clara y su plantilla, campeona de la MLS Cup, se apoyó en Messi y una defensa que rindió en los playoffs. Jordi Alba fue clave y nunca fue reemplazado. Sergio Busquets, pese a su edad, mantuvo el grupo unido. En la pretemporada el plantel cambió mucho y no se reforzó como debía. En la MLS, donde el dinero escasea, es vital invertir bien. Miami no lo hizo.

    Algunos dirán que los Herons cayeron ante Nashville, no ante un gigante de la Liga MX. Con solo seis años de existencia, el equipo de BJ Callaghan, exinterino de la USMNT, firmó una eliminatoria brillante. Es un conjunto diseñado para las copas: tiene a Sam Surridge, un punta móvil que cubre mucho campo. Tienen a Hany Mukhtar, un ‘10’ diferente al prototipo de la MLS, y a Cristian Espinoza, veloz y preciso en el último tercio. Es, sin duda, el tipo de equipo capaz de ganar el título.

  • Son Heung-Min LAFCGetty

    ¿Podrán ganar?

    Volvamos al LAFC. ¿Cuál es su límite? La goleada ante los campeones lo deja en una posición muy favorable. Quedan dos equipos de la Liga MX y dos de la MLS, y están en lados opuestos del cuadro. Nashville venció al Club América y ahora enfrentará a Tigres, que eliminó a Seattle. El equipo estadounidense hizo historia al ganar en el Estadio Azteca y llega en buena forma a la semifinal.

    El LAFC, por su parte, se mide al Toluca, que goleó al LA Galaxy y marcha quinto en Liga MX. Aun así, no hay favorito claro: los equipos de la MLS suelen dominar las primeras rondas pero flaquear después. Este podría ser el mejor momento del LAFC en años.

    Toluca es un rival de cuidado y llega con dos títulos consecutivos de Liga MX. Pero LAFC está construido para esta competición y podría demostrar cómo ganarla.


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