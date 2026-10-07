¿Debería cerrarse un acuerdo? No todo el mundo está convencido. El fútbol nacional en Norteamérica sigue creciendo, así que, ¿debería ponerse un mayor énfasis en encontrar a las estrellas del mañana en lugar de dar cabida a iconos del ayer en declive?

Al ser preguntado por su postura respecto a otro fichaje mediático para el Inter Miami, el exguardameta del FC Dallas Hislop, que hablaba en asociación con casinos online canadienses, dijo a GOAL: «No me convence Neymar para la MLS.

«Escuchen, el talento alrededor de la MSN era increíble. Increíble la historia de lo que fueron los tres, especialmente para el Barcelona. Pero Neymar ha sufrido algunas lesiones horribles. No creo que se parezca ni de lejos al jugador que fue en su día.

«Y dado lo mucho que muy bien podría costarle a la MLS, no estoy seguro de que merezca la pena, más allá del espectáculo de volver a tener a esos tres juntos. Dicho esto, Luis Suárez también está bajando el ritmo. Sigue siendo un rematador increíble, pero no sé si tiene piernas para tener el impacto en la MLS o en cualquier otro sitio que tuvo en su día. Y eso no supone ninguna falta de respeto hacia uno de los mejores rematadores que este deporte ha visto en generaciones.

«Algo parecido ocurre con Neymar. El paso del tiempo nos alcanza a todos, aunque [Cristiano] Ronaldo y Messi sigan demostrando lo contrario. Así que, simplemente desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista financiero, si yo estuviera al mando de la MLS, no estoy seguro de ver el valor de eso».