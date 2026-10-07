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¿Buena relación calidad-precio? Advierten a la MLS sobre la planeada reunión del ‘MSN’ de Neymar con Lionel Messi y Luis Suarez en el Inter Miami, mientras el paso del tiempo alcanza a la superestrella brasileña
El contrato de Neymar en el Santos está llegando a su fin
El contrato de Neymar en el club de su infancia, el Santos, expirará antes de que termine el año natural. A sus 34 años, tiene que tomar algunas decisiones importantes sobre qué ocurrirá después. Las lesiones han sido un problema en los últimos tiempos.
También se ha cuestionado si un hombre que sigue siendo el jugador más caro de todos los tiempos, gracias a su traspaso de 222 millones de euros (188 millones de libras/249 millones de dólares) al Paris Saint-Germain en 2017, todavía conserva el brillo creativo que en su día le hizo tan vistoso y peligroso.
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¿Se unirá Neymar a Messi en el Inter Miami?
El Mundial de 2026 no salió como Neymar había planeado, después de que su convocatoria para ese torneo generara muchos titulares. Con un tiempo de juego limitado por Carlo Ancelotti, el máximo goleador histórico de Brasil acabó tropezando hacia la retirada internacional.
Su pasión por el juego nunca ha disminuido, y la magia que le ha hecho ganarse a una legión de aficionados en todo el mundo no le abandonará por completo, y eso significa que todavía podría buscar otro nuevo desafío y un nuevo comienzo.
El GOAT argentino Messi tiene contrato en Miami hasta 2028. Ha convertido en costumbre dar la bienvenida a caras conocidas en Estados Unidos. El atractivo comercial de Neymar en la MLS es evidente para Sir David Beckham y compañía.
¿Tiene sentido para la MLS un acuerdo por Neymar?
¿Debería cerrarse un acuerdo? No todo el mundo está convencido. El fútbol nacional en Norteamérica sigue creciendo, así que, ¿debería ponerse un mayor énfasis en encontrar a las estrellas del mañana en lugar de dar cabida a iconos del ayer en declive?
Al ser preguntado por su postura respecto a otro fichaje mediático para el Inter Miami, el exguardameta del FC Dallas Hislop, que hablaba en asociación con casinos online canadienses, dijo a GOAL: «No me convence Neymar para la MLS.
«Escuchen, el talento alrededor de la MSN era increíble. Increíble la historia de lo que fueron los tres, especialmente para el Barcelona. Pero Neymar ha sufrido algunas lesiones horribles. No creo que se parezca ni de lejos al jugador que fue en su día.
«Y dado lo mucho que muy bien podría costarle a la MLS, no estoy seguro de que merezca la pena, más allá del espectáculo de volver a tener a esos tres juntos. Dicho esto, Luis Suárez también está bajando el ritmo. Sigue siendo un rematador increíble, pero no sé si tiene piernas para tener el impacto en la MLS o en cualquier otro sitio que tuvo en su día. Y eso no supone ninguna falta de respeto hacia uno de los mejores rematadores que este deporte ha visto en generaciones.
«Algo parecido ocurre con Neymar. El paso del tiempo nos alcanza a todos, aunque [Cristiano] Ronaldo y Messi sigan demostrando lo contrario. Así que, simplemente desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista financiero, si yo estuviera al mando de la MLS, no estoy seguro de ver el valor de eso».
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Neymar trabajó con Messi en el Barcelona y en el PSG
Neymar aún no ha desvelado, al menos en público, cuáles son sus planes de futuro inmediato. Puede que aproveche la oportunidad de volver a trabajar con su amigo cercano Messi, con quien también compartió césped junto al ocho veces ganador del Balón de Oro en el PSG.
La reunión del ‘MSN’ que ha capturado la imaginación de una audiencia mundial puede que no se produzca independientemente de lo que decida hacer el ídolo brasileño, ya que el contrato de Suárez en Miami está llegando a su fin a los 39 años.
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