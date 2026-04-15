AFP
Traducido por
Buena noticia para el Tottenham: un jugador clave vuelve a entrenar antes del reencuentro de Roberto De Zerbi con el Brighton
Bentancur vuelve a los entrenamientos antes del partido contra el Brighton
Según el Evening Standard, Bentancur ha vuelto a entrenar y podría jugar contra el Brighton. El uruguayo ha acelerado su recuperación y ya está listo para ayudar a los Spurs en los seis partidos finales de la temporada. De Zerbi ya había dado buenas noticias sobre el jugador antes de la derrota por 1-0 ante el Sunderland en su debut como técnico.
- Getty Images Sport
Últimas noticias del entrenador sobre el estado físico del centrocampista
De Zerbi explicó que el jugador de 28 años aún no estaba listo para viajar, antes de la derrota del pasado fin de semana en el Stadium of Light.
En la rueda de prensa previa al encuentro del viernes, el técnico declaró: «Bentancur se entrena con nosotros, aunque no al cien por cien; aun así, somos suficientes para luchar, jugar y sumar puntos».
Tras la séptima derrota liguera del Tottenham en ocho partidos, el centrocampista se unió al entrenamiento completo el miércoles por la tarde y podría estar listo para recibir al Brighton.
Vicario queda descartado mientras continúa la crisis en la portería
Aunque el centro del campo mejora, la portería sigue complicada. Se esperaba que Guglielmo Vicario regresara para el partido contra el Brighton tras operarse de una hernia en el parón internacional, pero no se ha ejercitado en la última sesión.
De Zerbi comentó: «No estará en este partido; espero que regrese la próxima semana». Ante esta ausencia, Antonin Kinsky probablemente continuará bajo los palos.
- AFP
Un duro camino espera a los Spurs, que atraviesan una mala racha.
El Tottenham lucha por mantenerse en la máxima categoría, a solo dos puntos de la salvación. Sin Cristian Romero ni Mohammed Kudus, la presión recae sobre los jugadores que vuelven. Ganar al Brighton sería clave antes de la recta final de una temporada complicada.