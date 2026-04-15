Buena noticia para el Tottenham: un jugador clave vuelve a entrenar antes del reencuentro de Roberto De Zerbi con el Brighton

De Zerbi explicó que el jugador de 28 años aún no estaba listo para viajar, antes de la derrota del pasado fin de semana en el Stadium of Light.

En la rueda de prensa previa al encuentro del viernes, el técnico declaró: «Bentancur se entrena con nosotros, aunque no al cien por cien; aun así, somos suficientes para luchar, jugar y sumar puntos».

Tras la séptima derrota liguera del Tottenham en ocho partidos, el centrocampista se unió al entrenamiento completo el miércoles por la tarde y podría estar listo para recibir al Brighton.