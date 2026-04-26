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Mbeumo hit the buffersGetty/GOAL
Richard Martin

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Bryan Mbeumo se ha estancado: ¿debería preocuparle al Manchester United la falta de goles de su fichaje de 65 millones de libras?

Analysis
Manchester United
B. Mbeumo
Premier League
Manchester United vs Brentford
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Cuando Bryan Mbeumo fichó por el Manchester United el verano pasado, afirmó que su mentalidad era «ser siempre mejor que ayer». Sin embargo, tras un magnífico comienzo en Old Trafford, el fichaje de 71 millones de libras se ha estancado, y son muchos los aficionados que empiezan a preguntarse si realmente valía lo que costó.

Mbeumo es el máximo goleador del United en la Premier con nueve tantos, pero lleva dos meses sin marcar ni asistir. Desde su gol al Tottenham el 7 de febrero, su aportación ha desaparecido.

Ahora, de cara al duelo del lunes contra su exequipo, el Brentford, muchos hinchas piden a Michael Carrick que lo deje fuera del once.


  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    La experiencia da sus frutos

    Mbeumo fichó por el United tras marcar 20 goles en liga la temporada anterior con los Bees, cifra que ningún jugador red devils alcanzó desde Robin van Persie en 2012-2013, en la última campaña de Sir Alex Ferguson. Su experiencia en la Premier resultaba atractiva frente a los problemas de adaptación de Rasmus Hojlund y la llegada simultánea de Benjamin Sesko.

    La apuesta por su experiencia funcionó: en cuatro meses marcó seis goles, incluido el de la primera victoria del United en Anfield en diez años y un doblete ante el Brighton que rubricó tres triunfos ligueros consecutivos por primera vez en más de un año.

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Máquina de trabajo»

    Tras la victoria 4-2 sobre el Brighton, «The Telegraph» lo nombró mejor fichaje de la temporada y era difícil discrepar. Apodado «máquina de trabajar» por el entonces técnico Rubén Amorim, Mbeumo transformó el ataque del United: sirvió de referencia para los balones largos y, con su velocidad, penetró atrás de las defensas para recibir pases en profundidad y marcar.

    Su progreso se interrumpió en diciembre por la Copa Africana de Naciones; mientras él estaba allí, Amorim fue destituido y Mbeumo tuvo que adaptarse de nuevo, ahora con Carrick.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Transición fluida

    La noticia no debió ser fácil para Mbeumo, pues Amorim había sacado lo mejor de él. De pronto tuvo que adaptarse a jugar de delantero centro en vez de su habitual ‘diez estrecho’ en el 3-4-2-1 del portugués.

    Sin embargo, la adaptación fue inmediata: marcó el primer gol de la era Carrick en la victoria 2-0 sobre el Manchester City en enero. Después firmó el empate en la emocionante victoria 3-2 contra el Arsenal, que hizo al United el primer equipo en ganar en el Emirates, y completó tres goles en cuatro partidos con el tanto inicial en el 2-0 ante el Tottenham.

  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Secado

    Ese gol al Tottenham fue el último de Mbeumo con el United. Lleva ocho partidos sin marcar, siete como titular. Aunque asistió a Sesko ante West Ham y Everton, no ha participado en ningún gol en sus últimas seis apariciones.

    Su bajo rendimiento no se limita a la falta de gol: firmó una actuación muy floja en la vergonzosa derrota 2-1 en Newcastle ante un rival con diez, enviando por encima del larguero su único intento, con la portería vacía.

    No remató en el 2-2 ante el Bournemouth —su único intento fue bloqueado—, y la historia se repitió en la remontada contra el Crystal Palace. Tampoco disparó al arco frente al Chelsea el sábado; Matheus Cunha marcó el único tiro a puerta de los visitantes para ganar 1-0.


  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ya no es el número uno

    El bajón de forma de Mbeumo no ha afectado demasiado a los resultados del United: el equipo ha ganado ocho de los doce partidos desde que Carrick sustituyó a Amorim, aunque solo cuatro de los ocho desde el último gol del francés. Los Red Devils llegan al duelo del lunes contra el Brentford con ocho puntos de ventaja sobre el Brighton, sexto, y podrían asegurar el billete para la Liga de Campeones si vencen al equipo de Keith Andrews en Old Trafford.

    Su aspiración a ser el mejor fichaje del pasado verano se ha desvanecido, y ya no es ni el más destacado del club. Ese reconocimiento debería ir a Senne Lammens, quien llegó del Royal Antwerp por solo 18 millones de libras y brilló desde el inicio.

    De hecho, ni siquiera es el mejor delantero fichado este verano: Sesko, con cuatro goles desde el último de Mbeumo —y pese a ser titular solo la mitad de los partidos—, ya igualó su cifra.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Otro Hojlund no

    La indecisión de Carrick sobre el delantero centro agrava el problema. Mbeumo ha perdido eficacia desde que juega con Sesko: no ha disparado en los cuatro partidos en los que actuó en la banda derecha. Antes, con Amorim, formaba una dupla sólida con el lateral Amad Diallo.

    Ahora compiten por el mismo puesto. Amad brilló ante el Chelsea saliendo desde el banquillo y también fue el mejor atacante en la derrota contra el Leeds, encuentro que Mbeumo comenzó en el banco por lesión.

    Mbeumo necesita recuperar cuanto antes su mejor nivel y evitar que su sequía goleadora se extienda hasta el final de la temporada. Si no marca en los últimos cinco partidos, acabará con menos tantos que los que Hojlund logró en su debut y podría repetir el preocupante camino del danés.

    Debe seguir su propio mantra y rendir mucho mejor; de lo contrario, su soñado fichaje por el United podría terminar antes de lo esperado.

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