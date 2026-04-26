Bryan Mbeumo se ha estancado: ¿debería preocuparle al Manchester United la falta de goles de su fichaje de 65 millones de libras?

El bajón de forma de Mbeumo no ha afectado demasiado a los resultados del United: el equipo ha ganado ocho de los doce partidos desde que Carrick sustituyó a Amorim, aunque solo cuatro de los ocho desde el último gol del francés. Los Red Devils llegan al duelo del lunes contra el Brentford con ocho puntos de ventaja sobre el Brighton, sexto, y podrían asegurar el billete para la Liga de Campeones si vencen al equipo de Keith Andrews en Old Trafford.

Su aspiración a ser el mejor fichaje del pasado verano se ha desvanecido, y ya no es ni el más destacado del club. Ese reconocimiento debería ir a Senne Lammens, quien llegó del Royal Antwerp por solo 18 millones de libras y brilló desde el inicio.

De hecho, ni siquiera es el mejor delantero fichado este verano: Sesko, con cuatro goles desde el último de Mbeumo —y pese a ser titular solo la mitad de los partidos—, ya igualó su cifra.