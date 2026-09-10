Bryan Mbeumo está a punto de alcanzar un hito en su carrera este jueves por la noche, cuando el Manchester United reciba al Sabah en su estreno en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA. El delantero camerunés acompañó al entrenador Michael Carrick en la rueda de prensa previa al partido para reflexionar sobre su rápido ascenso en el fútbol europeo.

Tras comenzar su carrera profesional en la Ligue 2 con el Troyes, Mbeumo describió dar el salto al mayor escenario de Europa como una enorme recompensa personal.

El jugador de 27 años expresó una enorme ilusión por competir por fin contra rivales continentales de primer nivel.