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Bruno Lage, descubridor de João Félix, dejó atrás los sueños del Al-Ahly para fichar por la Liga Saudí

FEATURES
Al Diriyah
B. Lage
1ª División
Al Ahly SC
Arabia Saudita
Portugal
Egipto

El entrenador portugués dirigirá al Al-Dara'iya la próxima temporada

«Él es la razón de que yo sea quien soy ahora», «Es mi mentor». Estas frases, pronunciadas por dos de las mayores estrellas del fútbol mundial, reflejan la enorme influencia de un entrenador que marcó a quienes trabajaron con él.

Bruno Lage se ha convertido en el último entrenador de renombre internacional en fichar por la Liga Saudí, tras anunciar el recién ascendido Al-Dir'iya su contratación para la próxima temporada.

  • ¿Quién es Bruno Lag?

    Bruno Lage, entrenador portugués de 50 años, nació el 12 de mayo de 1976 en Setúbal. Hijo de un técnico de categorías inferiores, se acercó al fútbol desde niño.

    Intentó ser jugador, aunque solo jugó en categorías modestas, hasta que decidió dedicarse al entrenamiento. Con 21 años empezó a entrenar en la cantera del Vitória de Setúbal.

    En 2004 se incorporó a la cantera del Benfica, donde entrenó varios equipos juveniles y ayudó a lanzar la carrera de futuros estrellas.

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  • El descubridor de João Félix

    Entre las estrellas que ha dirigido Bruno Lage destacan Rubén Díaz, defensa del Manchester City, y João Cancelo, cedido del Al-Hilal al Barcelona, quien lo considera su mentor.

    El talento más destacado fue João Félix, cuyo despegue Lag impulsó al asumir de forma inesperada el Benfica en enero de 2019, tras la destitución de Rui Vitória.

    Al ascender del filial para dirigir provisionalmente al primer equipo, Lag confió en los talentos que conocía de las categorías inferiores, especialmente en João Félix, y cambió el sistema a un 4-4-1-1 para adaptarlo a él.

    Félix respondió con 17 goles y 10 asistencias en 28 de los 29 partidos que jugó de titular, lo que le valió elogios como el mayor talento portugués desde Cristiano Ronaldo y un traspaso al Atlético de Madrid por 120 millones de euros.

  • Campeón histórico de la liga

    Las aportaciones de «Al-Joya» ayudaron a Bruno Lage y al Benfica a conquistar un título histórico, pues el equipo ganó 18 de las últimas 19 jornadas y recuperó el título que se daba por perdido con Rui Vitória.

    Además, a inicio de la siguiente temporada ganó la Supercopa de Portugal tras vencer 5-0 al Sporting de Lisboa.

    Todo cambió tras la suspensión de la liga portuguesa por la pandemia de 2020: el equipo volvió irreconocible y solo ganó dos de 13 partidos.

    Se le criticó por no saber reemplazar a João Félix tras su fichaje por el Atlético de Madrid, y fue destituido en julio de 2020 para iniciar un nuevo proyecto fuera de Portugal.

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  • El sueño de la Premier League

    Un año tras dejar el Benfica, Bruno Lage tuvo una oportunidad de oro: dirigir al Wolverhampton en la Premier League, reemplazando a Nuno Santo, el técnico más destacado de la historia del club.

    No era su primera vez en Inglaterra: fue segundo de Carlos Carvalhal en el Sheffield Wednesday (2015-2017) y luego en el Swansea City (2017-2018).

    Sin embargo, su paso por los «Lobos» resultó el más complejo: asumió el banquillo tras Nuno Santo, quien había conseguido excelentes resultados y buscaba pasar de cinco a cuatro defensas.

    En su primera temporada reculó y mantuvo el sistema de cinco defensas, lo que llevó al equipo al décimo puesto en la Premier League. Solo en la siguiente campaña empezó a probar la defensa de cuatro.

    A principios de octubre de 2022, el equipo era decimoctavo en la Premier League con solo tres goles marcados, así que Lage fue destituido.

    En julio de 2023 fichó por el Botafogo, aunque lo destituyeron en octubre tras ocho partidos sin ganar.

    En septiembre de 2024 regresó al Benfica, ganó la Supercopa y la Copa de la Liga, pero fue destituido un año después por malos resultados.

  • De las ofertas del Al-Ahly a los sueños de Roshen

    Antes de dejar el Benfica, se mencionó a Bruno Lage como técnico del Al Ahly para el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, tras la destitución del suizo Marcel Koller.

    El acuerdo no se concretó y el club fichó primero al español José Ribeiro, luego al danés Jes Torup, hasta que el nombre de Lage volvió a sonar al final de la temporada pasada.

    Poco después, Al-Dir’iya alcanzó la final del playoff de ascenso a la Liga Roshen y, tras vencer a Al-Ula, consiguió subir de categoría por primera vez.

    Poco después del ascenso, Al-Dir’iya anunció el fichaje de Bruno Lage para la próxima temporada, incorporándose a la Liga Roshen.