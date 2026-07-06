Un año tras dejar el Benfica, Bruno Lage tuvo una oportunidad de oro: dirigir al Wolverhampton en la Premier League, reemplazando a Nuno Santo, el técnico más destacado de la historia del club.

No era su primera vez en Inglaterra: fue segundo de Carlos Carvalhal en el Sheffield Wednesday (2015-2017) y luego en el Swansea City (2017-2018).

Sin embargo, su paso por los «Lobos» resultó el más complejo: asumió el banquillo tras Nuno Santo, quien había conseguido excelentes resultados y buscaba pasar de cinco a cuatro defensas.

En su primera temporada reculó y mantuvo el sistema de cinco defensas, lo que llevó al equipo al décimo puesto en la Premier League. Solo en la siguiente campaña empezó a probar la defensa de cuatro.

A principios de octubre de 2022, el equipo era decimoctavo en la Premier League con solo tres goles marcados, así que Lage fue destituido.

En julio de 2023 fichó por el Botafogo, aunque lo destituyeron en octubre tras ocho partidos sin ganar.

En septiembre de 2024 regresó al Benfica, ganó la Supercopa y la Copa de la Liga, pero fue destituido un año después por malos resultados.