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Bruno Guimaraes sigue atormentado por su decisivo penalti fallado en el Mundial mientras Brasil busca redimirse ante Australia
Guimaraes aborda las cicatrices del fracaso en el Mundial
El dolor de una eliminación prematura en el mayor escenario del fútbol rara vez se desvanece rápido, y para Guimaraes los recuerdos de la derrota de Brasil ante Noruega en octavos de final siguen dolorosamente vivos. El centrocampista del Arsenal, que recientemente completó un sonado traspaso desde el Newcastle United, se encontró en el centro de la desolación de la selección cuando su penalti fallado contribuyó a una derrota por 2-1. Mientras la Canarinha se reagrupa en Queensland para los amistosos contra Australia, el jugador de 28 años se mostró sincero sobre la carga emocional que ha arrastrado desde aquella noche.
En declaraciones a los medios, Guimaraes admitió que «sufrió» mucho después de aquello. «Fue una sensación terrible. Nunca estás realmente preparado para que ocurra algo así. Es una cicatriz y sigue muy fresca, pero se cura con el tiempo. Pasó, y forma parte del juego», reveló Guimaraes.
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Convertir los momentos oscuros en crecimiento
A pesar del dolor persistente, el exjugador del Newcastle está decidido a hacer que la experiencia sirva como catalizador para crecer, y no como un revés permanente. Sigue mostrándose desafiante respecto a sus responsabilidades sobre el terreno de juego e insiste en que no rehuiría el protagonismo si en el futuro se diera una situación similar.
«Quiero aprender de mis errores. Siempre nos centramos en ganar, pero normalmente es la derrota, las cosas que no salieron bien, lo que más nos enseña. Ahí es donde puedo crecer. Si mañana hubiera otro penalti, no dudaría. Daría un paso al frente para lanzarlo mil veces si hiciera falta. Sigo comprometido, pero fue un momento oscuro y sufrí mucho», dijo.
Un nuevo puesto de liderazgo
Como una de las figuras veteranas de una plantilla que atraviesa una importante renovación, Guimaraes ha asumido la responsabilidad de guiar a la próxima generación. Con jóvenes talentos como Estevao y Gabriel Bontempo incorporándose al grupo, se encuentra en plena transición de estrella emergente a veterano curtido. Guimaraes destacó la importancia de crear un entorno acogedor para los debutantes, recordando cómo le apoyaron cuando irrumpió por primera vez en la selección nacional en 2020.
«Creo que lo más importante es transmitir confianza a los jugadores más jóvenes, a los que llegan por primera vez. Mi primera convocatoria fue en 2020 y desde entonces han pasado muchas cosas en mi vida hasta ahora. Cuando llegué, todos los jugadores más veteranos me dieron confianza para que pudiera sentirme lo más cómodo y como en casa posible, para rendir mi mejor fútbol. Creo que ahora estoy en esa misión», explicó.
«Los que seguimos desde el último Mundial, yo, Gabriel [Magalhaes], Vini Jr, Raphinha, Douglas [Santos], Marquinhos, tenemos un papel diferente, un papel de liderazgo, obviamente. Si miras a los nuevos jugadores que están ahí, hay futbolistas que tienen 18, 19 o 20 años. Yo tengo 28 y me siento viejo al lado de estos chicos».
- AFP
Respeto por Australia, pero el foco sigue siendo interno
A pesar del respeto que Brasil siente por Australia, la potencia sudamericana está afrontando estos amistosos principalmente como un ejercicio de mejora propia. La llegada del equipo a Townsville marca el inicio de un nuevo capítulo en el que la disciplina táctica y la fortaleza mental son las prioridades.
«Estamos aquí pensando un poco más en nosotros en estos amistosos, pero por supuesto respetamos a Australia y esperamos que sea un gran partido. Las cosas no han ido bien últimamente, pero desde mi punto de vista, la única manera de darle la vuelta a la situación es jugando bien y ganando partidos. Sabemos que los aficionados están muy dolidos después de todo lo que pasó. Solo podremos hacerlo jugando bien, con buenas actuaciones, ganando partidos», concluyó Guimaraes.
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