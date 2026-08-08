Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente integral en el prolongado periodo de éxitos del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el catalán le quería tanto e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva del Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta es una salida que llevaba tiempo gestándose. Verle marcharse gratis, evidentemente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero es lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad se echarán muchísimo de menos en el City. Nota: D
Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrar. No solo ha conseguido el Real Madrid a un jugador de una calidad sobresaliente a coste cero, sino que además se adelantó a su eterno rival, el Barcelona, para hacerse con su fichaje. Tras meses de especulación, sobre la que incluso el propio Bernardo llegó a pronunciarse, su llegada al Camp Nou parecía segura. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y el acuerdo quedó prácticamente cerrado en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin ninguna duda, ya atrás, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la temporada pasada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes (su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente). Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real Madrid frustró la operación del Barça por el internacional portugués. Nota: B+
Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez, eso sí, no había forma de hacer cambiar de idea a Bernardo, y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Cierto es que el Madrid está atravesando un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un desafío que, sin duda, aceptará y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real Madrid es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España bien entrada la treintena. Nota: A+
Mark Doyle