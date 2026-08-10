Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hace tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán muchísimo de menos su calidad, su inteligencia y, quizás por encima de todo, su personalidad. Nota: D
Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha incorporado gratis a un jugador de una calidad extraordinaria, sino que además le ha arrebatado su fichaje a su eterno rival, el Barcelona. Después de meses de especulaciones, algunas de las cuales incluso comentó el propio Bernardo, un movimiento al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu claramente lo cambió todo. 'The Special One' convirtió en una prioridad el fichaje de su compatriota y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin duda, por detrás, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los grandes partidos (su actuación ante el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente). Quizás aún más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real le birló al Barça el internacional portugués. Nota: B+
Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Al menos durante los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes de La Liga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada más en el Etihad. Esta vez, eso sí, no hubo forma de hacer cambiar de idea a Bernardo, y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento complicado, después de haber sido desplazado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su trono es un desafío que, sin duda, asumirá y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+
Mark Doyle