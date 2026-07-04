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Bruno Guimaraes Martin Odegaard GFXGOAL
Krishan Davis

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Bruno Guimaraes está demostrando con sus actuaciones en el Mundial con Brasil por qué es el fichaje perfecto para el Arsenal, pero eso no significa que los Gunners deban dejar de lado a la estrella noruega Martin Odegaard

Analysis
World Cup
B. Guimaraes
M. Oedegaard
Brazil
Noruega
Arsenal
Premier League
FEATURES
Brazil vs Noruega

Los aficionados del Arsenal tendrán un motivo extra de interés en el Brasil-Noruega de octavos del Mundial 2026. Aunque todos mirarán a las estrellas Vinicius Jr. y Erling Haaland, el duelo en el centro del campo entre actuales y posibles futuros jugadores del Arsenal también promete.

Bruno Guimaraes y Martin Odegaard, dos de los jugadores más creativos del torneo, se verán las caras en Nueva Jersey. Su duelo individual podría decidir un partido que, sobre el papel, parece igualado pese al palmarés de los sudamericanos.

La lucha por la Bota de Oro acapara titulares, pero ambos figuran entre los cinco primeros en asistencias: Bruno suma cuatro y Odegaard tres, en una estadística igual de fascinante que lidera el francés Michael Olise con cinco.

El duelo de octavos entre Brasil y Noruega se da mientras el Arsenal busca fichar al astro del Newcastle, valorado en 65 millones de libras (87 millones de dólares), quien en Norteamérica muestra —junto a Odegaard— que puede elevar el nivel del medio campo gunner.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Acallando a sus detractores

    La temporada pasada, Odegaard tuvo detractores en el Arsenal; algunos comentaristas y sectores de la afición pedían su salida este verano, pese a ser el primer capitán que ganó un título en 22 años.

    Sus detractores argumentaban que, como ‘10’, elegía demasiado a menudo la opción segura y dejaba que los partidos le sobrepasaran. Las lesiones le mermaron, pero aún así sumó siete asistencias en 24 encuentros de Premier.

    En el Mundial, sin embargo, ha recordado su talento: libre de la presión de acabar con la sequía liguera del Arsenal, ha brillado en tres partidos y debería haber callado a sus críticos, además de convencer al club de que venderlo sería un error.

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Creador jefe

    El capitán de Noruega suma tres asistencias en tres partidos en Norteamérica: a Ostigard ante Irak, a Haaland frente a Senegal y a Nusa contra Costa de Marfil.

    Así, Odegaard se convierte en el tercer jugador en crear un gol en sus tres primeras actuaciones mundialistas desde 1966 y en el primero en asistir en tres partidos seguidos de un Mundial desde Dirk Kuyt en 2010, según Opta. En octavos ante los Elefantes, tocó el balón 90 veces y lo pasó hacia delante 18, más que nadie.

    No es nuevo: pese a perderse tres de los ocho partidos de clasificación por lesión, dio siete asistencias, tres de ellas ante Israel, más que cualquier otro jugador europeo.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un héroe anónimo

    El brasileño Guimarães ha empezado el Mundial a gran nivel. Aunque no tiene el mismo talento ni renombre de las antiguas estrellas de la Seleção, el capitán del Newcastle es, sin duda, el más importante de su equipo en lo que va de torneo.

    Ya suma una asistencia más que Odegaard: le cedió el balón a Vinicius para el empate ante Marruecos, le sirvió el centro que el extremo cabeceó contra Escocia y, más tarde, se abrió paso entre la defensa antes de cederle el balón a Matheus Cunha para que marcara. Después llegó su cuarta y decisiva asistencia: con sangre fría sirvió a Gabriel Martinelli en el 96’, dando a Brasil la victoria sobre Japón en los dieciseisavos.

    Con ello, Guimaraes se convirtió en el cuarto jugador del siglo XXI con cuatro asistencias en un Mundial, tras el alemán Michael Ballack (2002), el italiano Totti (2006) y el colombiano Juan Cuadrado (2014), aunque pronto se le unió el francés Olise. Además, es el tercer centrocampista que más ocasiones ha creado (nueve) y, en sus cuatro partidos, ha corrido el equivalente a una maratón (44,4 km).

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  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    «El jugador más importante»

    El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, reconoce la importancia de Guimaraes para su equipo, que busca cumplir con las altas expectativas de su país pese a sus carencias.

    «Bruno es un jugador muy importante, muy regular, que siempre aporta en defensa y en ataque», declaró el técnico italiano tras la victoria sobre Japón. «Hizo una asistencia fantástica, y estoy muy contento porque Bruno tiene un gran corazón».

    El excompañero de Bruno en el Newcastle, Emil Krafth, coincidió: «Es el jugador más importante del equipo. Dirige muy bien el juego, tanto física como técnicamente.

    Ojalá el Newcastle pueda retenerlo, porque su gran Mundial y temporada han despertado muchos rumores».

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Una jugada astuta

    La gran incógnita ahora es si el Newcastle podrá retener a su capitán, ya que Guimaraes no hace más que reforzar su reputación como uno de los mejores centrocampistas del planeta en el mayor escenario del fútbol mundial. A finales de junio se supo que el Arsenal había presentado una oferta informal de unos 55 millones de libras (73 millones de dólares), que fue rechazada por los Magpies, quienes se mantienen firmes en que su capitán no está en venta este verano. Sin embargo, se informa de que el jugador podría haberse dejado seducir.

    Además, el centrocampista se entrena con la selección junto a los gunners Martinelli y Gabriel Magalhães, quienes podrían influir en su decisión, mientras que el Newcastle, tras acabar 12.º en la Premier 2025-26, no tiene competiciones europeas que ofrecerle.

    Se rumorea que una oferta mejorada de 65 millones de libras (87 millones de dólares) podría convencer a los Gunners, pues su contrato vence en dos años y ya se acerca a los 30. Para el Arsenal sería un movimiento astuto, sobre todo si se compara con los 100 millones de libras (133 millones de dólares) que el Tottenham planea gastar en Sandro Tonali, compañero de Guimaraes y centrocampista de menor nivel.

    No obstante, aún se desconoce si los ingresos por la marcha de Tonali y la venta de Anthony Gordon al Barcelona por 69 millones de libras (93 millones de dólares) liberarán a los Magpies de la necesidad de vender.

  • Arsenal Mikel Arteta Bruno Guimaraes GFXGetty/ GOAL

    Una perspectiva que hace la boca agua

    Los hinchas del Arsenal seguirán este duelo de octavos del Mundial con interés: su capitán se mide al jugador que podría elevar el nivel del mediocampo.

    Los Gunners ya son favoritos para retener la Premier la próxima temporada, pero la llegada de Guimaraes podría sentenciarlo todo antes del primer saque. Fichar a Martín Zubimendi fue un paso, pero tener a Bruno junto a Declan Rice y Odegaard es otro muy distinto.

    Rice seguiría como mediocampista defensivo; Guimaraes aportaría trabajo, esfuerzo y creatividad; y Odegaard tendría libertad para crear arriba, sin la presión de acabar con la sequía de títulos.

    Algunos pensaban que la llegada del brasileño significaría el fin de su homólogo noruego en el Emirates, pero ambos demuestran en el Mundial que pueden ser piezas clave en el futuro del Arsenal, mientras Mikel Arteta busca una era de dominio nacional.

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