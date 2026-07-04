Bruno Guimaraes y Martin Odegaard, dos de los jugadores más creativos del torneo, se verán las caras en Nueva Jersey. Su duelo individual podría decidir un partido que, sobre el papel, parece igualado pese al palmarés sudamericano.

La Bota de Oro acapara titulares, pero ambos figuran entre los cinco primeros en asistencias: Bruno suma cuatro y Odegaard tres, por detrás del líder, el francés Michael Olise, con cinco.

El duelo de octavos entre Brasil y Noruega se da mientras el Arsenal busca fichar al astro del Newcastle, valorado en 65 millones de libras (87 millones de dólares), quien en Norteamérica muestra —junto a Odegaard— que puede elevar el nivel del medio campo gunner.