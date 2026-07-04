Bruno Guimaraes afirma que Brasil debe neutralizar al «astuto» Erling Haaland, mientras se prepara para medirse en el centro del campo con Martin Odegaard en el duelo contra Noruega

Aunque Noruega ha dominado a Brasil —con dos victorias y dos empates—, Haaland ha llamado favoritos a los pentacampeones. Guimaraes respondió que es una táctica para quitar presión.

En declaraciones a Caze TV, Guimaraes afirmó: «Es muy astuto en lo que dice. Les quita toda la responsabilidad a ellos y nos la echa a nosotros. Para ser muy sincero, no me importa mucho lo que haga la gente. El fútbol se decide en el campo. Once contra once. Será un gran partido, muy disputado. Ellos también tienen cualidades: son altos e intentarán centrar. Debemos ser inteligentes y estar preparados».