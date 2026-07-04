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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

Bruno Guimaraes afirma que Brasil debe neutralizar al «astuto» Erling Haaland, mientras se prepara para medirse en el centro del campo con Martin Odegaard en el duelo contra Noruega

Brazil
World Cup
B. Guimaraes
E. Haaland
M. Oedegaard
Noruega
Brazil vs Noruega

Bruno Guimaraes rechazó la idea de que Brasil sea claro favorito ante Noruega y acusó a Erling Haaland de trasladar presión a los pentacampeones. Además, mostró ilusión por medirse a Martin Odegaard en el centro del campo.

  • Se descartan los juegos psicológicos de Haaland

    Aunque Noruega ha dominado a Brasil —con dos victorias y dos empates—, Haaland ha llamado favoritos a los pentacampeones. Guimaraes respondió que es una táctica para quitar presión.

    En declaraciones a Caze TV, Guimaraes afirmó: «Es muy astuto en lo que dice. Les quita toda la responsabilidad a ellos y nos la echa a nosotros. Para ser muy sincero, no me importa mucho lo que haga la gente. El fútbol se decide en el campo. Once contra once. Será un gran partido, muy disputado. Ellos también tienen cualidades: son altos e intentarán centrar. Debemos ser inteligentes y estar preparados».

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  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    El plan táctico para frenar a Haaland

    Guimaraes destacó que Brasil trabaja para neutralizar las amenazas de Noruega, sobre todo su juego físico y aéreo. Aislar a Haaland —con cinco goles en el Mundial— del apoyo de sus compañeros será clave para el equipo de Carlo Ancelotti.

    «He jugado contra él; para mí, es uno de los mejores delanteros del mundo junto con Kane», explicó el centrocampista. «Debemos evitar que reciba el balón. Hay que marcarle mientras atacamos: siempre alguien pegado a él, sin darle espacio, porque con un solo pase puede decidir el partido; mañana no podemos dejarle recibir ese balón».

  • El dominio en el centro del campo y el duelo de Odegaard

    Más allá de la amenaza que supone Haaland, el partido ofrece un apasionante duelo en el centro del campo entre Guimaraes y el capitán del Arsenal, Odegaard. El centrocampista brasileño, que ha recorrido 44,4 km en cuatro partidos, está impaciente por medirse a la estrella de los Gunners.

    «Espero llevar la ventaja», admitió Guimaraes al hablar del duelo con Odegaard. «El fútbol es colectivo, pero estos duelos son importantes. Debemos tener un buen día. Todo puede decidirse en unos pocos instantes. Son un equipo que, con una jugada a balón parado o una falta, puede sentenciar el partido. Quiero seguir haciendo historia aquí. Creo que será un partido interesante, y que gane el mejor equipo, y ojalá seamos nosotros».

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La redención y la motivación histórica

    Para Guimaraes, el Mundial es una oportunidad de redimirse tras la frustración de Catar 2022. Ahora, a sus 28 años y en su segundo torneo, el centrocampista admitió: «En 2022 no estuve a la altura». Jugó solo dos de los cinco partidos de Brasil, sumando 67 minutos como suplente.

    Además, recordó que Brasil nunca ha vencido a Noruega, lo que añade motivación extra pese a los pocos duelos previos. «Es una motivación más para nosotros, ¿no? Romper esa racha negativa... Hace mucho que no nos vemos, han cambiado muchas cosas. Es un extra de motivación. Queremos escribir nuestra propia historia y dejar huella en Brasil. Mañana podemos lograrlo», añadió.

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