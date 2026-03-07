Bruno Fernandes y Harry Maguire celebran tras ver cómo su excompañero en el Manchester United Juan Mata marca un impresionante gol de falta

Mientras Mata se preparaba para lanzar el tiro libre en el minuto 34 del partido, el actual capitán del United, Fernandes, sacó su teléfono para grabar el momento. En un vídeo compartido en las redes sociales, se puede escuchar a Maguire preguntando: «¿Por encima de la barrera?», a lo que Fernandes respondió con confianza: «Sí, claro. Tiene que hacerlo».

La predicción resultó acertada, ya que Mata lanzó un tiro con efecto hacia la esquina superior, lo que provocó escenas de júbilo en Inglaterra. Mientras Fernandes gritaba de alegría, Maguire exclamó: «¡Dios mío!».

El centrocampista portugués destacó más tarde la confianza que tenía en la habilidad de su amigo, afirmando: «La confianza que tengo en este tipo, grabando en directo». instagram/brunofernandes8