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Yosua Arya

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Bruno Fernandes, «triste, frustrado y desilusionado»: la estrella del Manchester United reflexiona sobre la decepción de Portugal en el Mundial

B. Fernandes
Portugal
World Cup
Portugal vs España

Bruno Fernandes habló por primera vez tras la eliminación de Portugal en el Mundial a manos de España. El capitán del Manchester United admitió sentirse «triste, frustrado y desilusionado», y agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición por una campaña que terminó antes de lo esperado.

  • El sueño de Portugal en el Mundial se esfuma ante España

    Portugal, uno de los favoritos, cayó 1-0 ante España en octavos del Mundial. El gol de Mikel Merino, en el descuento, eliminó al equipo de Roberto Martínez. La derrota fue decisiva: Martínez renunció como seleccionador tras el torneo. Fernandes, quien había defendido la capacidad del equipo para pelear por el título, ahora reconoce la decepción.

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  • Fernandes agradece a sus compañeros y a la afición

    Fernandes rompió su silencio con un mensaje en X tras la eliminación de Portugal. El centrocampista de los Red Devils lamentó el resultado y rindió homenaje al grupo que representó a la selección nacional durante el torneo.

    Escribió: «Triste, frustrado y desilusionado. Este grupo me había hecho albergar grandes expectativas, no solo por su calidad, sino también por el increíble equipo que hemos construido a lo largo de estos años.

    Gracias a todos los jugadores, al cuerpo técnico y al personal que nos acompañó durante el Mundial. Al pueblo portugués, gracias por su apoyo y confianza».



  • Una campaña prometedora acaba en decepción

    Portugal empezó con un 1-1 ante la República Democrática del Congo y luego venció 5-0 a Uzbekistán. Empató 0-0 con Colombia y avanzó a dieciseisavos, donde superó 2-1 a Croacia. En octavos, cayó ante España por errores defensivos y falta de puntería.

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  • Bruno FernandesGetty

    La atención vuelve al United

    Fernandes descansará tras la eliminación de Portugal en el Mundial y luego se sumará a la pretemporada del United. Dejará atrás la decepción con la selección para enfocarse en la nueva temporada.