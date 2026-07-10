AFP
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Bruno Fernandes, «triste, frustrado y desilusionado»: la estrella del Manchester United reflexiona sobre la decepción de Portugal en el Mundial
El sueño de Portugal en el Mundial se esfuma ante España
Portugal, uno de los favoritos, cayó 1-0 ante España en octavos del Mundial. El gol de Mikel Merino, en el descuento, eliminó al equipo de Roberto Martínez. La derrota fue decisiva: Martínez renunció como seleccionador tras el torneo. Fernandes, quien había defendido la capacidad del equipo para pelear por el título, ahora reconoce la decepción.
Fernandes agradece a sus compañeros y a la afición
Fernandes rompió su silencio con un mensaje en X tras la eliminación de Portugal. El centrocampista de los Red Devils lamentó el resultado y rindió homenaje al grupo que representó a la selección nacional durante el torneo.
Escribió: «Triste, frustrado y desilusionado. Este grupo me había hecho albergar grandes expectativas, no solo por su calidad, sino también por el increíble equipo que hemos construido a lo largo de estos años.
Gracias a todos los jugadores, al cuerpo técnico y al personal que nos acompañó durante el Mundial. Al pueblo portugués, gracias por su apoyo y confianza».
Una campaña prometedora acaba en decepción
Portugal empezó con un 1-1 ante la República Democrática del Congo y luego venció 5-0 a Uzbekistán. Empató 0-0 con Colombia y avanzó a dieciseisavos, donde superó 2-1 a Croacia. En octavos, cayó ante España por errores defensivos y falta de puntería.
- Getty
La atención vuelve al United
Fernandes descansará tras la eliminación de Portugal en el Mundial y luego se sumará a la pretemporada del United. Dejará atrás la decepción con la selección para enfocarse en la nueva temporada.
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