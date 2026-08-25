Fernandes fue nombrado Jugador del Año de los futbolistas de la PFA en categoría masculina tras una increíble campaña individual con el Manchester United, según informó Sky Sports.

El portugués batió el récord histórico de asistencias en la Premier League, al repartir 21 pases de gol para superar a Thierry Henry y Kevin De Bruyne. También marcó nueve goles para ayudar al Manchester United a asegurar la tercera plaza y regresar a la Champions League bajo la dirección de Michael Carrick.

En consecuencia, Fernandes es el primer jugador del Manchester United en ganar este prestigioso trofeo desde Wayne Rooney en la temporada 2009-10, y añade este premio al de Futbolista del Año de la Football Writers' Association que ganó en mayo.