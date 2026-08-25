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Bruno Fernandes se hace con el premio al Jugador del Año de la PFA, mientras que la delantera del Manchester City Bunny Shaw gana el galardón femenino
Temporada récord para Fernandes
Fernandes fue nombrado Jugador del Año de los futbolistas de la PFA en categoría masculina tras una increíble campaña individual con el Manchester United, según informó Sky Sports.
El portugués batió el récord histórico de asistencias en la Premier League, al repartir 21 pases de gol para superar a Thierry Henry y Kevin De Bruyne. También marcó nueve goles para ayudar al Manchester United a asegurar la tercera plaza y regresar a la Champions League bajo la dirección de Michael Carrick.
En consecuencia, Fernandes es el primer jugador del Manchester United en ganar este prestigioso trofeo desde Wayne Rooney en la temporada 2009-10, y añade este premio al de Futbolista del Año de la Football Writers' Association que ganó en mayo.
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Orgullo por el reconocimiento de sus compañeros
Al reaccionar al logro, Fernandes expresó su satisfacción por haber sido reconocido por sus compañeros profesionales de toda la categoría. Fernandes dijo: "Obviamente es un momento de mucho orgullo. Son aquellos contra los que sales al campo y probablemente no sea fácil votar a alguien contra quien juegas, así que es un momento muy bonito".
En el fútbol femenino, Shaw se llevó el premio a la Jugadora del Año de la PFA por segunda vez, al hacerse con el galardón después de marcar 21 goles para ganar una tercera Bota de Oro consecutiva y su primer título de la Women's Super League con el Manchester City.
Jóvenes promesas y premios al mérito
O'Reilly fue nombrado Jugador Joven del Año de la PFA masculina tras una campaña sobresaliente en la que ayudó a Inglaterra a ganar el bronce en el Mundial. O'Reilly dijo: "Hice una gran temporada. Estoy muy orgulloso de la temporada que hice. Gané dos títulos con mi club y pude jugar el Mundial con mi selección. Estoy encantado con cómo salió todo".
Mientras tanto, la promesa del Arsenal Olivia Smith se llevó el premio a la Jugadora Joven del Año de la PFA femenina por segunda temporada consecutiva. Por otro lado, Sir Kenny Dalglish y Karen Carney recibieron los premios al mérito de la PFA por sus destacadas contribuciones al fútbol a lo largo de toda una vida.
- AFP
¿Qué les espera a los ganadores?
El Manchester United tiene un calendario muy cargado por delante, mientras Fernandes se prepara para liderar a su equipo en su esperado regreso a la Liga de Campeones. El Manchester City y Shaw se centrarán en defender su título de la Women's Super League cuando arranque la nueva temporada.
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