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Adhe Makayasa

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Bruno Fernandes revela las «peleas» en los entrenamientos con el exentrenador del Manchester United

B. Fernandes
Manchester United
Premier League

Bruno Fernandes reveló que su intenso método de entrenamiento a menudo generaba discusiones con el exentrenador asistente Mitchell van der Gaag. El mediapunta portugués aclaró que su agresividad competitiva es una táctica para mantener el nivel de élite y evitar que sus compañeros bajen el ritmo.

  • Enfrentamientos en Carrington

    El capitán del United admitió tener «discusiones» frecuentes con Van der Gaag, quien fue asistente de Erik ten Hag. Los roces surgían por detalles en los entrenamientos que Fernandes, obsesionado con ganar, no toleraba.

    Van der Gaag dejó Old Trafford en julio de 2024, pero su salida no ha moderado el exigente estilo de liderazgo del capitán.

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    Fernandes defiende su intensidad

    El centrocampista insistió en que su carácter expresivo, a veces conflictivo, no es malicioso. Al contrario, lo ve como una herramienta para motivar al grupo en los entrenamientos.

    En declaraciones a The Telegraph sobre el motivo de sus arrebatos y el impacto que tienen en el grupo, Fernandes dijo: «Tuve muchas discusiones con él por eso. La gente lo entiende: no es mala intención, solo quiero ganar. Si no lo muestro en los entrenamientos, si no soy ese tipo, los demás bajarán la intensidad.

    Conozco a ciertos jugadores: me miran y necesitan verme animado para entender que estoy metido en el partido. A veces debo ser el que aporta energía, grita y hace cosas para que los demás mejoren, porque puedo hacerlo y seguir concentrado».

  • El capitán encabeza la carga

    Desde la marcha del anterior cuerpo técnico, Fernandes ha brillado bajo la dirección de Michael Carrick. La antigua estrella del Sporting de Lisboa ha recuperado su mejor forma goleadora y ahora persigue el récord de asistencias en una temporada de la Premier League. Su compromiso con mantener la presión alta ha sido clave para guiar al club en la turbulenta era posterior a Sir Alex Ferguson, en la que el liderazgo ha sido cuestionado con frecuencia por los comentaristas externos.

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    Se vislumbra una racha récord

    El jugador estrella del United afronta las seis últimas jornadas con el objetivo de superar el récord de 20 asistencias que comparten Kevin De Bruyne y Thierry Henry. Con 17 asistencias a sus 31 años, sigue siendo el motor del equipo de Carrick, que busca cerrar la liga con fuerza. Este fin de semana los Red Devils regresan a la Premier con un duelo de alto riesgo ante el Chelsea en Stamford Bridge.

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