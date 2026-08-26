Getty/GOAL
Traducido por
Bruno Fernandes no es Roy Keane ni Bryan Robson, pero el legendario capitán del Manchester United Steve Bruce explica por qué el «petulante» portugués sigue siendo la mejor opción como capitán
Fernandes, Jugador del Año de la PFA, ha hecho historia en la Premier League
Así ha sido desde que se completó en enero de 2020 un traspaso de 47 millones de libras (64 millones de dólares) procedente del Sporting. Fernandes cayó de pie en el fútbol inglés y no ha dejado de crecer. Heredó el brazalete de Harry Maguire en 2023.
El enigmático centrocampista ha alcanzado los 328 partidos con el United, marcando 107 goles en el camino. La temporada 2025-26 le vio hacer historia al firmar 21 asistencias en una sola campaña de la Premier League, superando a Thierry Henry y Kevin De Bruyne en lo más alto de esa clasificación. Posteriormente, fue nombrado Jugador del Año por la PFA y la FWA.
- Getty
¿Es Fernandes la opción adecuada para capitanear al Manchester United?
No hay ninguna duda sobre el valor de Fernandes para la causa colectiva en Manchester, pero ciertos rasgos de su carácter, como su tendencia al teatrillo sobre el campo, han suscitado críticas en ocasiones. Teniendo eso en cuenta, ¿es el candidato adecuado para llevar el brazalete del Manchester United?
Cuando le plantearon esa pregunta a Bruce, un hombre que capitaneó al United hacia tres títulos de la Premier League, y que hablaba en asociación con Free Bets, hogar de las mejores casas de apuestas del Reino Unido, dijo a GOAL: «Llevo mucho tiempo respondiendo a esta pregunta. ¿A quién más se lo darías?
«No se puede volver a mi época. Quiero decir, en el equipo en el que jugué, también podrías meter ahí a Mark Hughes; podría poner a Roy, a Robbo, ¿a cuántos más? Ha sido el jugador más destacado y lo que ganó anoche, el premio al Jugador del Año de los Jugadores, te demuestra también lo que los profesionales piensan de él.
«No me di cuenta hasta que acabo de oír que cumplirá 32 años en su próximo cumpleaños [el 8 de septiembre]. Ha sido bastante excepcional para el Man U en los últimos cinco años. Sus cifras están ahí para que todo el mundo las vea.
«Mira, juega con todo lo que tiene. Claro que hay un poco de petulancia de vez en cuando, pero el chico es un futbolista extraordinario y rinde en el escenario más grande de todos, en un equipo que lleva un tiempo sufriendo. Este chico ha sido, en mi opinión, el jugador más destacado del Man U en los últimos cuatro o cinco años».
Próximo capitán: ¿quién heredará el brazalete de Fernandes?
Aunque Fernandes seguirá liderando el camino por ahora, llegará un día en el que se digan los adioses definitivos al llamado ‘Teatro de los Sueños’. En ese momento habrá que encontrar un nuevo capitán.
Otra antigua estrella de los Red Devils ganadora de títulos, Lee Sharpe, dijo recientemente a GOAL cuando se le preguntó quién podría seguir unos pasos ilustres: “¿Capitanes? Creo que Harry Maguire ha hecho el trabajo bastante bien en el pasado. Estoy seguro de que se puede contar con él. [Lisandro] Martínez atrás, creo que probablemente tiene madera de capitán.
“Creo que si puede mantenerse en forma y jugar como lo ha hecho en temporadas anteriores, Mason Mount, con su experiencia, siempre tendría opciones. Creo que no mandaría necesariamente por miedo, sino con el ejemplo. Creo que hay unos cuantos ahí.
“No sé si Kobbie [Mainoo] habla mucho dentro y alrededor del vestuario, pero desde luego hay unos cuantos. No lo sé, quizá si Bruno se marchara en las próximas dos temporadas, entonces puede que llegue alguien que también aspire a ser capitán”.
- Getty
El Manchester United, deseoso de que su capitán Fernandes firme un nuevo contrato
Por ahora, el United está más centrado en atar a Fernandes con un nuevo contrato. Su actual acuerdo, que incluye la opción de una prórroga de 12 meses, expira en el verano de 2027.
Michael Owen es uno de los que han dicho a GOAL que el Manchester United debe «romper las reglas» en su intento de conseguir que su capitán siga, y da miedo pensar, tras un decepcionante inicio de la nueva temporada después de una sorprendente derrota en Hull City, dónde estaría el gigante de la Premier League sin él.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias