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«¡Bruno Fernandes es un tramposo!». Un exdelantero de Inglaterra carga contra el capitán del Manchester United y afirma que la derrota en el derbi ante el Manchester City fue «karma» por la tarjeta roja de Phil Foden
Agbonlahor carga contra el teatro de Fernandes
El derbi de Mánchester en Old Trafford se encendió por un momento de tensión entre Fernandes y Foden que acabó con la expulsión de la estrella del Manchester City. El capitán del United pareció cometer falta sobre Foden dos veces mientras este estaba en el suelo, pero fue la reacción posterior de Foden la que provocó la tarjeta roja.
«Al final del día, Bruno Fernandes es un tramposo», dijo Agbonlahor en talkSPORT. «Es un jugador extraordinario, pero es un tramposo. Le has dado dos patadas a Foden en el suelo, lo que debería haberte costado la tarjeta roja. Luego Foden ha reaccionado un poquito y tú te has tirado al suelo cuando no estás lesionado. Un árbitro de verdad va y dice: “Vosotros dos, parad ya”. Amarilla para cada uno y que siga el juego. Nunca es tarjeta roja».
- Getty Images Sport
El «karma» golpea al Manchester United
A pesar de jugar contra diez hombres durante la inmensa mayoría del partido, el United cayó por 1-0 por culpa de un gol de Erling Haaland. El tanto estuvo rodeado de polémica, ya que Enzo Fernandez parecía estar en fuera de juego en la jugada previa, una decisión que el VAR acabó validando pese a la bandera levantada del asistente.
«Por eso te llega el karma», continuó Agbonlahor. «Quizá el gol de Haaland, que debería haber sido anulado, es el karma que a veces recibes en el fútbol por la tarjeta roja a Phil Foden».
Fracaso táctico en Old Trafford
Agbonlahor también cargó contra la actuación del United, al sostener que el equipo de Michael Carrick no supo aprovechar su superioridad numérica. Señaló que varios jugadores clave no estuvieron al nivel exigido en un partido de tanta trascendencia. El comentarista fue especialmente crítico con la estructura defensiva del equipo y con su incapacidad para ir a por el partido ante el City pese a que Foden fue enviado al vestuario en los primeros compases del encuentro.
"Perdisteis el partido porque Fernandes no apareció, [Matheus] Cunha no apareció, [Bryan] Mbeumo no apareció", continuó. "[Diogo] Dalot estuvo horroroso como lateral derecho, [Patrick] Dorgu no es lateral izquierdo. Perdisteis el partido porque, cuando tuvisteis un hombre más, durante 70 minutos, decidisteis echaros atrás. Decidisteis no ir a por ello.
"¿Cómo puede ser el Manchester City el mejor equipo con 10 hombres? Perdisteis el partido por diferentes razones. No aparecisteis, la ocasión superó a muchos de los jugadores, no por el gol que no debería haber subido al marcador".
- AFP
Keane cuestiona la suplencia de Foden
Agbonlahor no fue la única figura de alto perfil que cuestionó el arbitraje durante el derbi. La leyenda del Manchester United Roy Keane, en una aparición en Sky Sports, también expresó su incredulidad por la tarjeta roja mostrada a Foden. Keane sugirió que, si alguien era culpable de conducta violenta en el altercado inicial, era el capitán del United y no el extremo del City, que, en su opinión, fue castigado injustamente por una reacción menor.
"Foden se levanta y reacciona, obviamente, así que ahora es expulsado. Lo extraño es que, si lo miras, Bruno le golpea, comete la falta y le da una pequeña patada", explicó Keane durante su análisis posterior al partido. "Foden es expulsado y supongo que se considera conducta violenta. Para mí, Bruno es quien actúa con violencia aquí. Tengo que decirlo".
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