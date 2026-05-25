Bruno Fernandes, Erling Haaland y el Equipo de la Temporada de la Premier League de GOAL para la temporada 2025-26

Con la temporada de premios en marcha, toca valorar a los mejores. La Premier League, una maratón de nueve meses, deja claro quiénes sobresalen.

Aun así, varios jugadores sobresalientes han captado la atención de los redactores y editores de GOAL y se han ganado un lugar en nuestro Equipo de la Temporada de la Premier League 2025-26, dejando a muchos otros fuera.

Este año, como era de esperar, el once está dominado por las estrellas del Arsenal y del Manchester City, así como por fichajes acertados y jugadores que han batido récords. Vamos a ello...