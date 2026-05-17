Bruno Fernandes, como capitán del Manchester United, iguala el récord de Thierry Henry y Kevin De Bruyne al alcanzar 20 asistencias en la Premier League esta temporada

El internacional portugués ha brillado toda la temporada como motor creativo del equipo de Michael Carrick. Con 20 asistencias, iguala el récord de Thierry Henry (2002-03) y de Kevin De Bruyne (2019-20).

Su gran temporada le valió el premio al Futbolista del Año de la FWA, por delante de Declan Rice y otros. Su aportación creativa ha sido clave en el esquema del United y le incluye en el exclusivo club de los mejores creadores del fútbol inglés.