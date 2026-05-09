Al ganar este premio, Fernandes se une a una lista de leyendas del United que incluye a Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, George Best y Sir Bobby Charlton. Su influencia ha impulsado el resurgimiento del club esta temporada.

Sin embargo, Shaw, clave en el título del City, dejará el club al terminar su contrato este verano. Con 110 goles en 133 partidos, Chelsea y varios equipos estadounidenses la siguen de cerca.