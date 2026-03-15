Bruno Fernandes bate el récord de asistencias de David Beckham con su última actuación heroica para el Manchester United en la crucial victoria sobre el Aston Villa

Si se analiza el contexto general de la temporada 2025-26, el centrocampista ha sido la principal fuente de inspiración para los Red Devils. Antes de este partido, ya había acumulado 14 asistencias y siete goles en la liga. Si sumamos sus contribuciones en la victoria ante el Villa, su total asciende a 16 asistencias y siete goles en 27 partidos. Ni siquiera una lesión en el tendón de la corva en diciembre, que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante tres partidos, pudo frenar su racha. Su estado de forma actual le sitúa por delante de figuras como Nani, que registró 14 asistencias en la temporada 2010-11, y Antonio Valencia, que logró 13.