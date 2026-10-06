El Atlético no se conforma con lo logrado y busca construir una plantilla capaz de dominar el fútbol europeo. Según CaughtOffside, el club español prepara un ambicioso movimiento por Fernandes, capitán del United, de cara al próximo mercado de fichajes de verano.

Fernandes, cuyo actual contrato en Old Trafford se extiende hasta 2027, se ha convertido en un objetivo prioritario para el club de LaLiga. Asegurar el fichaje del mediapunta de 32 años supondría toda una declaración de intenciones para el Atlético, que busca pasar de aspirante habitual a ganador asegurado en los mayores escenarios.