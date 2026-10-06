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¿Bruno Fernandes al Atlético de Madrid? Surge el objetivo «soñado» de Diego Simeone como sorprendente oportunidad de traspaso para 2027
Un objetivo de traspaso ambicioso
El Atlético no se conforma con lo logrado y busca construir una plantilla capaz de dominar el fútbol europeo. Según CaughtOffside, el club español prepara un ambicioso movimiento por Fernandes, capitán del United, de cara al próximo mercado de fichajes de verano.
Fernandes, cuyo actual contrato en Old Trafford se extiende hasta 2027, se ha convertido en un objetivo prioritario para el club de LaLiga. Asegurar el fichaje del mediapunta de 32 años supondría toda una declaración de intenciones para el Atlético, que busca pasar de aspirante habitual a ganador asegurado en los mayores escenarios.
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El sueño a largo plazo de Simeone
El interés desde la capital española dista mucho de ser algo repentino. La admiración del Atlético por Fernandes se remonta a 2017, cuando brillaba en el Sporting CP. Ambos clubes se enfrentaron en la Europa League, y fue durante esa eliminatoria cuando Simeone quedó prendado de las cualidades únicas de la estrella portuguesa.
El profundo respeto de Simeone por el centrocampista quedó meridianamente claro cuando le preguntaron qué jugador del Sporting elegiría para incorporar a su propia plantilla.
"Si pudiera fichar solo a un jugador del fútbol europeo, sería Bruno Fernandes", declaró entonces el técnico argentino.
El especialista en la agencia libre
Aunque finalmente el Manchester United se llevó la puja por Fernandes al pagar una cantidad inicial de 50 millones de euros, una cifra que el Atlético simplemente no podía igualar en ese momento, el club madrileño cree que ahora tiene una ventana de oportunidad.
Según Mundo Deportivo, el director de fútbol profesional del Atlético, Mateu Alemany, se ha labrado una sólida reputación como especialista en cerrar incorporaciones de jugadores de primer nivel que se acercan al final de sus contratos. Tras haber atraído con éxito en el pasado a futbolistas como Ilkay Gundogan, Memphis Depay y Pierre-Emerick Aubameyang en condiciones favorables, Alemany sigue muy de cerca la situación de Fernandes en Mánchester.
Sin embargo, se enfrentará a obstáculos importantes. El Atlético ya dejó escapar anteriormente a Ferran Torres cuando el Paris Saint-Germain ofreció un paquete económico más lucrativo, lo que demuestra que moverse en el altamente competitivo mercado de fichajes está lleno de riesgos.
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Una compleja batalla financiera
A pesar del intenso interés desde España, el United no tiene intención de dejar marchar a su capitán sin luchar. El club de la Premier League considera a Fernandes indispensable y está intentando activamente negociar una ampliación de contrato para asegurar su futuro a largo plazo.
El principal obstáculo sigue siendo económico, y los informes indican que el centrocampista busca un salario de alrededor de 13 millones de euros netos por temporada. Si el United no logra satisfacer estas exigencias, una salida será cada vez más probable, y el Atlético no será el único club al acecho.
Potencias europeas como la Juventus, el AC Milan y el Galatasaray siguen de cerca la situación. Además, se espera que lleguen ofertas lucrativas desde Arabia Saudí, por lo que el Atlético debe prepararse para una feroz guerra de pujas si quiere convertir en realidad el sueño de Simeone.
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