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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Bruno en cabeza: el fantasma de la salida amenaza a cuatro nombres de peso en el Manchester United

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
B. Fernandes
H. Maguire
M. Rashford
L. Shaw
Lisandro Martínez
Inglaterra
Portugal
Argentina

Posibles cambios en 2027 y una advertencia sobre una tarea difícil

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El Manchester United se prepara para realizar amplios cambios en su plantilla durante los próximos meses, que podrían incluir la salida de cuatro jugadores destacados debido al desastroso comienzo del equipo en la temporada 2026-2027.

El United atraviesa un momento complicado bajo la dirección de Michael Carrick, después de que su racha sin victorias se extendiera a 9 partidos en todas las competiciones, situándose en el decimoséptimo puesto de la Premier League, en medio de una presión creciente sobre el técnico y su futuro en Old Trafford.

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  • La marcha de los líderes: advertencia ante una misión difícil

    Según lo publicado por el sitio web "Football Insider", Bruno Fernandes, Harry Maguire, Luke Shaw y Marcus Rashford son candidatos a marcharse en los próximos meses, dentro de una amplia ola de cambios que el club podría experimentar en 2027.

    El futuro de Fernandes parece abierto a todas las posibilidades, especialmente porque entra en el último año de su contrato con el Manchester United, mientras que el experto en asuntos financieros del fútbol Stefan Borson señaló que la salida de varios de los jugadores con salarios elevados podría dar al club la oportunidad de aliviar su carga económica.

    Borson afirmó, en declaraciones recogidas por "Football Insider": "Es probable que Bruno Fernandes (33 años) se marche al final de la temporada, y también podrían irse Luke Shaw, Harry Maguire y Marcus Rashford, y eso será algo positivo para la masa salarial, en cuanto a la reducción de gastos".

    Sin embargo, advirtió de que la salida de este número de jugadores pondrá al club ante la difícil tarea de reemplazarlos, explicando que los precios de los mejores jugadores del mercado alcanzan ya los 100 millones de libras esterlinas, y que evitar entrar en este mercado requiere un trabajo excepcional a la hora de seleccionar los fichajes.

    Lee también: Mourinho regresa al estadio del Racing 15 años después: ¡todo ha cambiado menos la bandera del Barcelona!

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