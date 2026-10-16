AFP
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¿Bronca en el vestuario de la Juventus? Francisco Conceicao rompe su silencio tras dar un puñetazo al banquillo, enfadado por su sustitución durante la victoria ante el Celta de Vigo
Un cambio desata el drama en la banda
La Juventus mantuvo su pleno de victorias en la Europa League con una agónica remontada por 2-1 en España. Sin embargo, el resultado quedó momentáneamente eclipsado por las informaciones sobre el malestar en el vestuario en torno a su internacional portugués. Conceicao fue sustituido en el minuto 70, después de que Nick Woltemade igualara el gol inicial de Hugo Alvarez, y abandonó el terreno de juego antes de que Randal Kolo Muani marcara el gol de la victoria en el tiempo de descuento.
Según informó La Gazzetta dello Sport, el extremo de 23 años dio un puñetazo al banquillo, frustrado, antes de enfrentarse a un miembro del cuerpo técnico de Spalletti. La publicación aseguró que después se marchó airado directamente al túnel de vestuarios, lo que hizo temer una fractura en el seno de la Juventus.
- ZUMA Press Wire
Aclarando los hechos
En declaraciones a Sky Sport Italia, Conceicao se apresuró a desmentir las especulaciones. El atacante aseguró que sus actos se habían malinterpretado por completo y negó rotundamente haber tenido ningún altercado con el cuerpo técnico de la Juventus.
«Quiero aclarar que no discutí con nadie», dijo Conceicao. «Salí del campo, golpeé la zona del banquillo donde me siento, pero no hablé con ningún miembro del cuerpo técnico. Entré en el vestuario para cambiarme la camiseta, ir al baño y volví a salir unos minutos después. Quiero dejarlo claro, porque no quiero que se digan cosas que no son ciertas».
Spalletti también se refirió al incidente tras el partido y advirtió de que su jugador solo debería estar frustrado con su propia actuación. «Le vendría bien estar enfadado consigo mismo, porque, si no, podemos hablarlo más tarde», señaló el entrenador de la Juventus.
«Si tiene algo que decir, creo que debería ser sobre su propia actuación. Además, salió en el minuto 70 y tenemos otro partido dentro de unos días. Si mostró esa actitud, y mi cuerpo técnico me dice que no fue así, nos explicará qué piensa e intentaremos solucionarlo».
Una bronca en el descanso impulsa la remontada
Dejando a un lado la polémica en la banda, Conceicao quiso destacar la impresionante remontada del equipo. La Juventus perdía 1-0 al descanso, lo que llevó a Spalletti a intervenir con dureza en el vestuario y acabó cambiando el partido.
«Tenemos que hablar de la actuación en la segunda parte, porque ganamos, sumamos tres puntos importantes en la Europa League y debemos seguir así», explicó Conceicao. «Él [Spalletti] dijo que no ganaríamos si seguíamos jugando así, llegando siempre tarde al balón, a los duelos y a las carreras».
El extremo elogió la reacción de la plantilla a las críticas del entrenador y añadió: «Primero teníamos que pensar qué queríamos hacer. Creo que respondimos con contundencia jugando al fútbol que practicamos en los entrenamientos. Marcamos dos goles y podríamos haber marcado muchos más. Ahora tenemos que aprovecharlo de cara a los próximos partidos».
- Getty Images Sport
La buena dinámica en la Serie A, en juego
La Juventus debe pasar página rápidamente, ya que vuelve a la competición nacional para enfrentarse a una Lazio que atraviesa un gran momento. Con puntos cruciales en juego, los hombres de Spalletti intentarán trasladar a la liga el impulso de su segunda parte en Europa.
Consciente de la dificultad del próximo partido, Conceicao concluyó: «Sabemos que la Lazio está en buena forma, pero podemos apoyarnos en lo que hicimos en esta segunda parte. Nosotros también queremos subir puestos en la clasificación y sumar tres puntos importantes».
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