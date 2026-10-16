En declaraciones a Sky Sport Italia, Conceicao se apresuró a desmentir las especulaciones. El atacante aseguró que sus actos se habían malinterpretado por completo y negó rotundamente haber tenido ningún altercado con el cuerpo técnico de la Juventus.

«Quiero aclarar que no discutí con nadie», dijo Conceicao. «Salí del campo, golpeé la zona del banquillo donde me siento, pero no hablé con ningún miembro del cuerpo técnico. Entré en el vestuario para cambiarme la camiseta, ir al baño y volví a salir unos minutos después. Quiero dejarlo claro, porque no quiero que se digan cosas que no son ciertas».

Spalletti también se refirió al incidente tras el partido y advirtió de que su jugador solo debería estar frustrado con su propia actuación. «Le vendría bien estar enfadado consigo mismo, porque, si no, podemos hablarlo más tarde», señaló el entrenador de la Juventus.

«Si tiene algo que decir, creo que debería ser sobre su propia actuación. Además, salió en el minuto 70 y tenemos otro partido dentro de unos días. Si mostró esa actitud, y mi cuerpo técnico me dice que no fue así, nos explicará qué piensa e intentaremos solucionarlo».



