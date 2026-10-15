AFP
Traducido por
¡Bronca del entrenador! Spalletti advierte con sinceridad a una Juve por debajo de su nivel de que debe mejorar pese a ganar en el tiempo de descuento
Spalletti exige un nivel más alto tras una victoria por la mínima
Pese a ver cómo Randal Kolo Muani marcaba en el minuto 92 el gol de la victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo, el entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, hizo una valoración sincera de la actuación de su equipo. El técnico italiano consideró que la Juventus jugó por debajo de su potencial en Galicia.
Nick Woltemade había igualado antes el gol con el que Hugo Alvarez abrió el marcador en la primera parte, antes de que Kolo Muani diera la victoria a su equipo en el tiempo añadido.
Sin embargo, Spalletti insistió en que el resultado ocultaba importantes carencias tácticas y técnicas.
- AgenciaLOF
El entrenador critica duramente la «lenta» actuación en la primera parte y los errores técnicos
Spalletti no se mordió la lengua al valorar la actuación de la Juve y señaló que a sus jugadores les faltó precisión con el balón. «En la primera parte estuvimos un poco lentos en todo lo que hicimos», admitió Spalletti. «Les dimos demasiado tiempo para organizarse».
«En general, rendimos por debajo de nuestras posibilidades. Tenemos que subir el nivel respecto a lo que mostramos hoy. Los resultados no siempre reflejan cómo se desarrolla un partido».
«Creo que mejoramos en muchos aspectos en la segunda parte, pero seguimos cometiendo demasiados errores técnicos y actuando con demasiada indecisión».
Elogios a los cambios y a la mentalidad ganadora
Pese a sus dudas tácticas, Spalletti elogió la determinación de su equipo para seguir buscando el gol de la victoria hasta el pitido final. «También vi cosas positivas, como la determinación para seguir buscando un gol», señaló Spalletti.
«Cada vez que teníamos el balón, seguimos intentándolo hasta el último momento. Al final, obtuvimos recompensa tanto por los cambios que hicimos como por la actitud del equipo sobre el terreno de juego».
«Vi el deseo de no conformarse, sino de salir a ganar el partido».
- ZUMA Press Wire
Qué les espera a ambos clubes
Spalletti exigirá más regularidad durante los 90 minutos mientras la Juventus se prepara para sus próximos compromisos nacionales y europeos.
La Juventus volverá a la acción en la Europa League en la tercera jornada, cuando reciba al Rennes con el objetivo de ampliar su racha de victorias.
El Celta de Vigo intentará dejar atrás esta decepción cuando visite al Celtic en su próximo compromiso europeo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias