Pese a ver cómo Randal Kolo Muani marcaba en el minuto 92 el gol de la victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo, el entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, hizo una valoración sincera de la actuación de su equipo. El técnico italiano consideró que la Juventus jugó por debajo de su potencial en Galicia.

Nick Woltemade había igualado antes el gol con el que Hugo Alvarez abrió el marcador en la primera parte, antes de que Kolo Muani diera la victoria a su equipo en el tiempo añadido.

Sin embargo, Spalletti insistió en que el resultado ocultaba importantes carencias tácticas y técnicas.