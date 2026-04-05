Brocchi: «Se está librando una batalla contra Bastoni, pero hay que protegerlo y ayudarlo porque es uno de los pocos grandes jugadores de la Serie A»

El Domingo de Pascua, todos los focos se centraron en el Inter-Roma, uno de los dos grandes partidos de la 31.ª jornada del campeonato, junto con el partido aplazado de hoy entre el Nápoles y el Milan. En la victoria nerazzurra por 5-2, Cristian Chivu volvió a confirmar a Alessandro Bastoni en el centro de la defensa,y en el momento del anuncio de las alineaciones, el central del Inter provocó un gran estruendo entre los aficionados presentes en San Siro, una clara muestra de solidaridad hacia el defensa nacido en 1999, que está atravesando un momento complicado y que en los últimos días también ha sido objeto de debate por sus actuaciones con la selección nacional. Luego, cuando Chivu lo sustituyó en el minuto 58, con el 4-1 a favor de los nerazzurri, dando entrada a Darmian, se produjo una ovación de pie por parte de San Siro, con los aficionados entonando el cántico «Alessandro Bastoni olé».



