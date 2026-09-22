En estos casos, el entrenador es el primer responsable, pero no puede ser el único. La plantilla está mal construida y en algunas demarcaciones faltan alternativas a los titulares. La campaña de fichajes de verano, en la que llegaron Tielemans, Santos y Baleba (al que todavía no se ha visto por un problema en el tobillo), costó en total 150 millones de libras, menos de la mitad de lo gastado por Tottenham (315 millones de libras) y Chelsea (348 millones de libras), y un tercio de lo invertido por el City (451 millones de libras). También Liverpool (227 millones de libras) y Arsenal (195 millones de libras) gastaron más que el United, al igual que los recién ascendidos Ipswich (190 millones de libras) y Hull City (151 millones de libras).



