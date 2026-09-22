Siete partidos esta temporada, solo dos victorias. El efecto Carrick ya se ha acabado para el Manchester United, que no ha cambiado ni un ápice respecto a la pasada temporada. Siempre los mismos errores, siempre los mismos problemas, no es casualidad que los resultados sigan siendo irregulares. En la Premier League solo ha ganado una vez, el 30 de agosto contra el Ipswich Town, con dos derrotas y dos empates, el último el sábado contra el Fulham. En la Champions League llegó una convincente victoria por 4-0, pero el rival, el Sabah Baku, desde luego no es irresistible.
#BringAmorimBack: el Manchester United, en crisis, los aficionados quieren de vuelta a Amorim. Existe la hipótesis de Conte en lugar de Carrick
CARRICK, EN EL PUNTO DE MIRA
Volviendo a la liga, 5 puntos en 5 partidos es el peor resultado del Manchester United desde que existe la Premier League. Era inevitable que el entrenador quedara bajo la lupa después de que en verano, tras clasificar al equipo para la Champions League, firmara hasta 2028, con opción hasta 2029. Carrick, que como jugador lo ganó todo bajo la dirección de Ferguson y como técnico lo ha hecho bien en el Middlesbrough, en la rueda de prensa del viernes calificó de ridículos los rumores sobre una posible destitución, pero inevitablemente está siendo examinado.
MERCADO INSUFICIENTE: GASTADO LA MITAD QUE EL TOTTENHAM
En estos casos, el entrenador es el primer responsable, pero no puede ser el único. La plantilla está mal construida y en algunas demarcaciones faltan alternativas a los titulares. La campaña de fichajes de verano, en la que llegaron Tielemans, Santos y Baleba (al que todavía no se ha visto por un problema en el tobillo), costó en total 150 millones de libras, menos de la mitad de lo gastado por Tottenham (315 millones de libras) y Chelsea (348 millones de libras), y un tercio de lo invertido por el City (451 millones de libras). También Liverpool (227 millones de libras) y Arsenal (195 millones de libras) gastaron más que el United, al igual que los recién ascendidos Ipswich (190 millones de libras) y Hull City (151 millones de libras).
PLANTILLA INCOMPLETA
La mala gestión de los Glazer y los recortes de gasto de Ratcliffe han dejado a Carrick con una plantilla que necesita desesperadamente ser renovada, y que está terriblemente incompleta. Shaw y Dalot, los titulares, no tienen un suplente a la altura; en el centro del campo falta creatividad y liderazgo; en ataque todo sigue girando en torno a Rashford, de regreso de su cesión al Barcelona, que debe jugar para justificar un salario de 325.000 libras a la semana. Además, falta alguien que marque goles con continuidad, pese a la presencia de Cunha, Sesko y Zirkzee.
Los nombres para el banquillo
Carrick se jugará su futuro en los próximos tres partidos: tras el parón de selecciones, el Manchester United se medirá, por este orden, al Tottenham en liga, al Atlético de Madrid en Champions y al Leeds en la Premier League. Su destitución está lejos de poder descartarse; según la prensa inglesa, para ocupar su puesto están en la carrera Fabian Hürzeler del Brighton y Keith Andrews del Brentford. Más que Antonio Conte, que en Inglaterra lo hizo bien con el Chelsea (menos con el Tottenham).
Los aficionados quieren de vuelta a Amorim
Mientras tanto, algunos aficionados del Manchester United querrían el regreso de Ruben Amorim, actualmente al frente del Milan. En X hay varios perfiles que, utilizando el hashtag #BringAmorimBack, piden que la directiva del club haga un intento por el portugués, vinculado al Milan por un contrato que expira en 2029, con una opción por un año más hasta 2030.
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