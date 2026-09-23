Brian Riemer aborda el futuro de Christian Eriksen y el contratiempo por lesión de Kasper Dolberg

El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, abordó la situación en curso que rodea a Christian Eriksen antes del estreno del jueves en la Liga de Naciones de la UEFA contra Noruega. En declaraciones a Viaplay, Riemer respondió a los comentarios públicos realizados por el técnico del Wolfsburgo, Tobias Strobl, quien sugirió que Eriksen debería plantearse la retirada tras su colapso contra Ucrania en junio.

Eriksen continúa con su rehabilitación lejos de la selección.

Riemer rechazó con firmeza ofrecer consejos personales sobre las decisiones privadas de carrera de Eriksen, manteniendo un respeto total por el mediapunta.



