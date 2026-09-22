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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
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Brian Brobbey atribuye al análisis de vídeo su hat-trick ante el Manchester City y su convocatoria con Países Bajos

Holanda
B. Brobbey
Holanda vs Alemania
Alemania
UEFA Nations League A
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Serbia
Grecia vs Holanda
Grecia
Holanda vs Serbia

El delantero del Sunderland Brian Brobbey reflexionó sobre su memorable triplete contra el Manchester City después de recibir una inusual nota de 10/10. El atacante de 24 años aspira ahora a consolidarse como el nueve titular de Países Bajos a las órdenes del nuevo seleccionador Xavi Hernandez.

  • Brobbey alcanza su mejor nivel con un triplete del Sunderland contra el Manchester City

    El delantero del Sunderland Brian Brobbey vivió una semana memorable después de firmar un impresionante hat-trick contra el Manchester City en el Etihad Stadium. A pesar de la derrota por 5-3 de los Black Cats, el atacante de 24 años recibió una inusual nota de 10/10 de la BBC por su sensacional actuación.

    Brobbey se ha adaptado sin problemas al fútbol inglés desde su salida del Ajax, consolidando su impresionante reputación internacional.

    El delantero se incorporó a la concentración de Países Bajos en Zeist rebosante de confianza de cara al parón internacional.


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  • imago-sport-1083633651.jpgDeFodi Images

    El delantero sonríe por la nota del partido y detalla el trabajo en vídeo

    Reflexionando sobre su nota del partido en una entrevista con ESPN, Brobbey admitió que rara vez había recibido una puntuación perfecta a lo largo de su carrera. El internacional neerlandés atribuyó su clara mejoría a un riguroso análisis individual de vídeo junto a su entrenador personal de rendimiento, Patrick Woerst.

    Subrayó que estudiar las imágenes le permite jugar de forma más inteligente, optimizar su posicionamiento y conservar energía sobre el campo.

    «¿En el colegio? No lo creo», bromeó Brobbey sobre su 10/10. «Es el primero que he tenido. Siempre intento mejorar. Ver imágenes para ver qué puedo hacer mejor, cosas así. Así que intento mantenerlo».

  • El escaneo sin balón, clave para superar a los defensas

    Brobbey explicó que sus sesiones individuales se centran en gran medida en escanear previamente a los defensas rivales antes de recibir el balón. Al evaluar de antemano los espacios libres, el potente delantero crea ventajas artificiales sin depender únicamente de los duelos físicos.

    Incluso después de marcar tres goles contra el Manchester City, Brobbey programó otra sesión de análisis con Woerst al incorporarse a la selección nacional.

    «Para ser más rápido y más inteligente que tu rival. He empezado a mirar mejor a mi alrededor», señaló Brobbey. «Sé mejor dónde está colocado mi defensor, y eso también me lo pone un poco más fácil».

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    Se presenta una oportunidad de oro con el nuevo entrenador Xavi

    El sensacional estado de forma de Brobbey llega en el momento ideal, ya que el nuevo seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, prepara su primera ventana internacional. Con Donyell Malen, Memphis Depay y Wout Weghorst, sus competidores en ataque, todos ausentes de la convocatoria, Brobbey está listo para presentar su candidatura.

    La estrella del Sunderland busca trasladar su impulso en la Premier League a un puesto en el once inicial de Países Bajos este jueves.

    «Estoy aquí», declaró Brobbey con una sonrisa. «Estoy en buena forma, así que espero demostrarlo».