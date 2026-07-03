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CM grafica Bremer Juventus 2025 26 web 2 1Getty Images

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Bremer, la cláusula y el Bayern de Múnich: la postura de la Juventus

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El defensa brasileño, que juega el Mundial, suena como posible salida; los bianconeri y Carnevali valoran su futuro.

La Juventus sigue valorando el futuro de Gleison Bremer. Circulan muchos rumores en el club sobre el defensa, que disputa el Mundial con Brasil y sigue sonando como posible salida.









  • LA VOLUNTAD DE BREMRER

    Por ahora, la Juventus no ha recibido ofertas por Bremer, ni de Inglaterra (Tottenham, Manchester United) ni de Alemania (Bayern). El defensa quiere quedarse con Spalletti pese asus declaraciones de hace semanas sobre ganar títulos pronto.




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  • LA OFERTA QUE LO CAMBIARÁ TODO

    El brasileño confía en que el nuevo equipo se adapte al estilo del entrenador. No obstante, si en las próximas semanas —con dos meses de mercado— llega una oferta importante, la situación deBremer podría cambiar, pues las condiciones económicas serían distintas para todas las partes. Por ahora, esa oferta aún no ha llegado.



  • LA CLÁUSULA

    El defensa brasileño, nacido en 1997, amplió su contrato hastael 30 de junio de 2029 y elevó su cláusula de rescisióna 58 millones de euros. Podrá marcharse hasta el 10 de agosto si algún club paga los 58 millones de su cláusula, pero por ahora nadie lo considera por sus lesiones.









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  • EL INTERÉS DEL BAYERN

    De ahí el interés del Bayern de Múnich, en una operación que rondaría los 40-42 millones de euros. Los bávaros podrían traspasar a Kim —jugador que Spalletti ya entrenó en el Nápoles y aprueba— y siguen de cerca el mercado de defensas.


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