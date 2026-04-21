En la gala de la Asociación Alemana de Periodistas Deportivos (VDS) celebrada el lunes en Berlín, el texto obtuvo el segundo puesto en el Premio Multimedia 2025.
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Brasileños, discípulos de Kuffour y un consejo del peluquero: la agitada historia de las camisetas del FC Bayern de Múnich
Para el artículo, Duit recopiló anécdotas y estadísticas, y habló con Raimund Simmet, «historiador no oficial de las camisetas del FC Bayern» y autor, así como con el diseñador de camisetas Mirko Borsche. Aquí puedes leer el artículo galardonado.