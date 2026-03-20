¡Brasil y Nike están jugando en otra liga! Por qué la histórica colaboración de la Seleção con Jordan supone una auténtica revolución en un año de Mundial

La colaboración con la línea de baloncesto de Nike ha resultado especialmente fructífera para los parisinos. Tan lucrativa como innovadora, la asociación comenzó en 2018 con la firma de un acuerdo para el lanzamiento de diversas prendas y calzado de marca compartida.

El logotipo «Jumpman» de Jordan ha lucido en las equipaciones visitante, tercera y cuarta del PSG en sustitución del «Swoosh» de Nike desde entonces, llegando incluso a aparecer en su camiseta local en la temporada 2021-22, cuando las superestrellas Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar jugaban en el Parque de los Príncipes: un auténtico sueño desde el punto de vista del marketing.

Por supuesto, la colaboración se extendió mucho más allá del terreno de juego, haciendo un guiño a la popularidad del baloncesto en Francia con zapatillas de marca compartida para la cancha y aprovechando el auge de la moda urbana con chaquetas y pantalones de chándal.

La colección de ropa urbana de lujo Jordan Wings x PSG de 2025 fue especialmente icónica, lanzada el año en que el club acabaría con su maldición en la Liga de Campeones.

«Mientras celebramos nuestro 40.º aniversario, Jordan Brand sigue ampliando los límites de la grandeza», declaró en aquel momento Jason Mayden, director de diseño de Nike. «A través de nuestra colaboración continua con el PSG, estamos elevando el deporte, el estilo y la cultura».